«El dolor más fuerte de mi vida»: Eugenio Derbez reapareció para contar que sufrió 15 fracturas

Luego de varios días de hermetismo respecto a su estado de salud, Eugenio Derbez reapareció ante sus seguidores con un video donde explicó el accidente que lo alejó por varias semanas de la escena pública.

El comediante se hizo presente a través de un clip donde se le ve recostado en una cama con todo el brazo izquierdo inmovilizado y confirmó la información de que el pasado 29 de agosto sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual.

Pero no fue sino hasta este domingo 18 de septiembre cuando el también productor realizó una transmisión en vivo en su cuentra de Instagram donde contó detalles de su percance y dijo haber sufrido «el dolor más fuerte de su vida».

Tras darse a conocer el accidente, Alessandra compartió esta preocupante imagen (Fotos: Instagram/@ederbez)

«Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado», confesó el creador de personajes como «El súperportero» y «El longe moco».

«Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar», añadió.

Derbez contó que pese a haber realizado actividades peligrosas recientemente en compañía de su hijo, había corrido con suerte, por lo que continuó disfrutando las horas de juego con su hijo.

Esta fue la actualización que dio su esposa sobre su estado de salud (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

«Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada», recordó.

En el video en el que el actor de No se aceptan devoluciones fue apoyado por su esposa Alessandra Rosaldo, se le vio con buen ánimo y admitió que al verse inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio.

Eugenio Derbez fue auxiliado por su esposa Alessandra Rosaldo en su más reciente sesión de livestream (Foto: Archivo)

«Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita…», narró.

«Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos», reconoció el ex esposo de Victoria Ruffo.

Para compartir la gravedad de su lesión, Derbez mostró una radiografía donde se alcanza a ver la magnitud, y recordó que tras caer y ser evaluado, los doctores fueron claros y le explicaron que se iba a someter a una operación riesgosa.

«Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas», explicó el actor, quien fue «bombardeado» con mensajes de apoyo en su transmisión en vivo.

Asimismo, el recordado «Ludovico P. Luche» agradeció a todos quienes le enviaron mensajes con buenas vibras tras darse a conocer su accidente, como Javier Chicharito Hernández, Consuelo Duval, Angelique Boyer, entre muchas otras personalidades.

«Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo», mencionó en el live streaming.

