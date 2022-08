El dólar sube tras tocar piso de $ 40 y hay fuerte avidez de inversores por deuda del gobierno en pesos

Entornointeligente.com /

El dólar interbancario subió ayer 0,12% y se negoció en promedio a $ 40,139. La moneda estadounidense cotizó en la jornada entre $ 40 y $ 40,22 para finalizar en $ 40,21. El valor de cierre sube 0,15% respecto al del lunes. En lo que va de agosto la divisa cae 1,94% y en el año retrocede 10,19%.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ) se hicieron 37 transacciones por un monto de US$ 18,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República ( BROU ), el dólar subió 10 centésimos y cerró en $ 38,95 a la compra y $ 41,55 a la venta.

En Brasil , principal mercado de referencia cambiaría, el dólar aumentó 0,81% ayer y cerró en 5,134 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil baja 1,05% y en el año cae 8%

En Argentina , el dólar oficial subió respecto al viernes (el lunes no hubo cotización debido al feriado) un 0,55% y cerró en 135,33 pesos argentinos. En agosto aumenta 3,09% y en lo que va del 2022 el alza es de 31,75%.

Deuda y tasa El gobierno amplió ayer la Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en agosto del 2025. El monto licitado fue de $ 500 millones (US$ 12,5 millones), con una fuerte demanda: $ 2.086 millones (US$ 52 millones). El monto adjudicado fue el doble del licitado, $ 1.000 millones (US$ 24,9 millones) con un rendimiento de 11,29%.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí) se operó ayer en 10,25%, en el nuevo objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de referencia.

