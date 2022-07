El dólar digital «será el acto más traidor de la historia de EE. UU»: Robert Kiyosaki

Entornointeligente.com /

Robert Kiyosaki, autor del libro de finanzas personales Padre Rico, Padre Pobre , criticó la orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó a principios de marzo. En ella, el mandatario planteó el desarrollo de una moneda digital de banco central (CBDC) o dólar digital.

En un tuit publicado ayer, el famoso empresario e inversionista calificó el posible lanzamiento de un dólar digital como el «acto más traidor en la historia de los Estados Unidos» . También considera el desarrollo de una CBDC como un acto de «comunismo en su forma más pura».

Kiyosaki acostumbra a criticar la política monetaria de Estados Unidos, basada en la emisión de dinero a granel . Según ha dicho con anterioridad, el dinero fíat «es falso y con él se estafa a los trabajadores, mientras que las personas inteligentes ahorran oro, plata y bitcoin», agrega.

Reconocido como uno de los expertos financieros más destacados del mundo, Kiyosaki también ha señalado que el sistema bancario actual, centralizado, controlado por el gobierno y bajo el dominio de la Reserva Federal estadounidense, es comunista .

Precisamente porque bitcoin es todo lo contrario, es que Kiyosaki se ha declarado como gran entusiasta de la pionera de las criptomonedas , la cual es descentralizada y no está bajo el control de ningún Estado o autoridad alguna.

Lo que él ve venir es que cuando el dólar se transforme en moneda digital de banco central, su política monetaria seguirá siendo inflacionaria. Muy contrario a bitcoin, cuya emisión es finita y está programada en su protocolo (limitado a 21 millones de unidades).

En ese mismo orden de ideas Kiyosaki ha invitado a analizar los casos de las monedas nacionales de Zimbabue, Venezuela y Argentina , las cuales se han devaluado al punto de estar condenadas a su desaparición.

Lo que ha sucedido con estas monedas no es diferente a lo que hizo la República de Weimar y Hitler hicieron en Alemania en 1920 y América lo está haciendo hoy, no es nada diferente. Y la mayoría de la gente no tiene idea de lo que está pasando en este momento cuando Estados Unidos se está volviendo socialista, marxista y posiblemente comunista, eso es lo que me frustra.

Robert Kiyosaki, sobre la política monetaria de Estados Unidos.

Mantente despierto, desconéctate y cuídate con bitcoin Ahora que está en aumento la preocupación por los niveles de inflación en todo el mundo y hay peligro latente de que estalle una crisis financiera mundial, Kiyosaki recomienda a sus seguidores: «mantente despierto, sintoniza a Rickards, desconéctate de Biden y cuídate».

Con desconectarse de Biden y cuídate sugiere apartarse de la centralización y de la política monetaria que aplican los gobiernos, mientras que lo que él llama cuidarse, generalmente es protegerse con bitcoin .

También recomienda a la comunidad que sintonice con Jim Rickards, quien es un economista y banquero de inversión con 40 años de experiencia en Wall Street.

Rickards es un crítico del dólar digital y de las CBDC en general a las que suele referirse como como «primo malvado de Bitcoin» .

Recientemente Richards ha presentado afirmaciones alarmantes sobre lo que llama el «Día C» que se supone sucederá el 13 de diciembre de 2022.

Según predice Richards, el ‘Día C’ colapsará el sistema financiero tradicional, caerá el dólar estadounidense y el papel moneda se volvería inútil . Desde su perspectiva, la salida de los gobiernos será el lanzamiento de las CBDC que no resolverán nada, pero será el método al que se apegarán los gobiernos y los bancos para continuar con la emisión infinita de dinero.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com