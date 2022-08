El dólar antimadurista

Entornointeligente.com /

La gente no deja de comentar de manera desagradable (tipo pesadilla) las cosas que pasaron en Venezuela, entre el día lunes 22 y el viernes 26 de agosto del 2022, cuando el mal llamado «dólar paralelo» se le desataron todos los demonios y atacaron despiadadamente al bolívar y le originaron una brutal devaluación y que originó «en paralelo», un criminal aumento de todos los productos y servicios, que hizo palidecer a los bolsillos de las grandes mayorías de las venezolanas y venezolanos, que precisamente no devengan un salario en dólares…y esa lamentable situación que impactó de manera negativa a nuestra economía, hizo que se construyeran una serie de interrogantes alrededor de «un dólar anti gobierno»…¿por qué esa sospechosa alza del dólar guarimbero?…¿qué hay detrás de esta locura devaluacionista?…¿porque los sectores económicos no siguen la tasa marcadora del Banco Central de Venezuela?…¿porque esas páginas supuestamente económicas – financieras y manejadas desde el exterior puedan hacer tanto daño a la economía nacional?…

Hay un axioma que se utiliza en la investigación penal y que permite encontrar a los presuntos culpables de un delito, cuando surge una triada de preguntas: ¿a quién beneficia el crimen cometido?… ¿quién tenía razones para hacerlo?… ¿quién sale perjudicado con ese crimen?…y cuando llevamos el caso a lo sucedido en Venezuela con el criminal dólar paralelo y que más bien debería llamarse «dólar antimadurista», ya que fue público notorio y comunicacional, la gran felicidad y satisfacción política que estaban gozando las y los antimaduristas que están tanto en la ultraizquierda, como en la ultraderecha «presuntamente venezolana»…ya que hicieron fiestas y se frotaron las manos, porque dijeron «le estamos ganando la batalla económica al gobierno»…

Hay algo que la gente sabe y es que ese dólar guarimbero está siendo manejado por radicales antichavistas (a la distancia) desde lugares fuera del país…y que estos militantes del odio, solo quieren destruir la imagen del gobierno, sin importarles para nada el impacto negativo que logra en las grandes mayorías (pobreza y hambruna) cuando la devaluación y la especulación destruyen el tejido socio – económico del país…

Ese dólar antimadurista es macabro…

