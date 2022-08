¿El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es un invento? Hablan de estrategia y crisis real

Entornointeligente.com /

El Wandagate iniciado en octubre de 2021 está lejos de terminar. Esta semana quedó marcada por la filtración de un audio en el que Wanda Nara asegura que llegó a Argentina para divorciarse de Mauro Icardi . Él reaccionó con un desmentido en redes, ¿pero todo se trata de un invento?

Ayer, en la última entrega del programa LAM , Yanina Latorre explicó su teoría de por qué el divorcio de Wanda y Mauro no es más que una estrategia para evadir otro problema de fondo: el que la empresaria tiene con una empleada en su casa.

» Es mentira que vino a iniciar los trámites de divorcio , es un invento de Wanda a la empleada que la quiere denunciar», aseguró, firme, Latorre . Nara está en conflicto con Carmen , una mujer que trabaja y vive en la casa de campo del matrimonio en Milan, y que asegura que lleva dos años y medio sin cobrar por sus labores.

«Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ’¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’», contó la trabajadora a Intrusos.

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara, de fiesta en Ibiza: indirectas, besos de otro hombre y las salidas con Zaira Según Latorre, Wanda habría apelado a la estrategia del divorcio para distraer la atención de Carmen y generar en ella empatía ante una situación delicada. El audio en el que la rubia habla de su separación está dirigido justamente a Carmen, a quien le confiesa: «No puedo más».

De cualquier modo, Yanina Latorre aseguró que la crisis entre Nara e Icardi es real. » La crisis es real , nunca estuvieron bien. Desde el año pasado, que pasó lo de la China , Wanda no lo perdonó y quedó trabada en ese lugar. Siempre peleándose, siempre facturándole. Parece que se llevan para la miércoles», declaró. «Se pelean todo el tiempo, se gritan y están todo el día discutiendo. El entorno de Wanda dice que ella lo agarró como trofeo, y que no se quiere separar para no darle el gusto a la China».

Por lo pronto, Wanda Nara sí está en Argentina pero por trabajo: comenzó con las grabaciones nocturnas de ¿Quién es la máscara? , el programa que conducirá Natalia Oreiro y del que serán investigadores, además de Wanda, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Karina La Princesita, quien acaba de participar como invitada en la versión uruguaya del formato.

MIRA TAMBIÉN «¿Quién es la máscara?», noche de doble revelación con llanto y un final a todo baile

