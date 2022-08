El diseño colombiano que Verónica Alcocer, la nueva primera dama, vestirá en la posesión de Petro

Entornointeligente.com /

Fue su marcada inspiración por la cultura, por llevar el territorio en cada prenda y por plasmar la riqueza natural de este país en cada detalle, que Verónica Alcocer escogió al reconocido diseñador tolimense, Diego Guarnizo, como el creativo detrás del atuendo que lucirá en el acto de posesión del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, su esposo, el próximo domingo 7 de agosto.

Y lo ha hecho porque tanto para ella, como para Guarnizo, la moda tiene que ver más con un asunto de identidad, y no con uno de formas y texturas. Eso quedó demostrado luego que la futura primera dama de Colombia asistiera a una de las plataformas de moda más importantes de América Latina, Colombiamoda+Colombiatex 2022, hace una semana y donde Alcocer y Guarnizo protagonizaron la jornada.

Con atuendos frescos, de diseñadores locales, y visiblemente emocionada, Verónica se dejó decantar por el trabajo hecho a mano, por las historias de las mujeres tras bambalinas que hicieron posibles

colecciones enteras, por el arte de las comunidades indígenas, y el sabor de la esencia afro que tomó inspiración de las cantadoras del Pacífico colombiano, y del cual Guarnizo hizo oda, pero por sobre todo, de la resiliencia hecha moda.

«Incorporar nuestras artesanías a la moda, ese arte que es tan extenso y diverso, es nuestra gran riqueza, y yo seré la más orgullosa embajadora de nuestra moda colombiana», dijo en su momento la elegante abogada sincelejana.

Fueron ella, junto a su equipo, quienes hicieron una convocatoria para diseñadores nacionales con un único requisito, trabajar 100% con materia prima local, y artesanía ancestral, donde Guarnizo fue el gran elegido.

Su trabajo ha sido conocido a nivel nacional por realizar vestuarios de época para grandes producciones como Bolívar, Laura la Santa, Las Hermanitas Calle y Las Villamizar, y recientemente, con su marca de diseño propia, enalteció el poder de la raza negra, la tierra y el mar Pacífico, con su colección ‘Feliza’ en el marco de Colombiamoda 2022. Para ello capacitó y trabajó con diseñadores afro e indígenas de esta zona del país, como forma de visibilizar el territorio y los saberes ancestrales.

Estilo que rompe estereotipos «Creo que la moda es un instrumento para dar a conocer a Colombia. Me he puesto a disposición de la moda y artesanía para promocionar nuestra identidad. Conocí importantes diseñ[email protected] y formas de promocionar el diseño colombiano con conciencia social y sostenibilidad ambiental». Verónica Alcocer Primera dama de Colombia Expertas como Catherine Villota, editora de moda, destacan del estilo de Verónica Alcocer el gran protagonismo en el mundo de la moda, no solo por lo que usa, sino por lo que expresa con ella. «Tiene un interés por resaltar la moda colombiana, darle una visibilidad a través del vestuario que va a usar durante su posesión y el resto de su presencia en el gobierno. Además, busca utilizar prendas que tengan un valor a través de las manos artesanas y de los maestros ancestrales colombianos. Eso tiene un discurso muy valioso y viene de años atrás».

Según Villota, «ella se une a la idea de que la moda es un lenguaje no verbal, para potencializar a través del vestuario, las artes manuales colombianas y diseñadores que mezclen lo contemporáneo y lo ancestral, como lo es Guarnizo, que viene trabajando con comunidades en Colombia y siempre les da un protagonismo, una historia en cada una de sus colecciones».

Si bien Verónica ha buscado exaltar los saberes ancestrales a través de sus looks, ha hecho también una apuesta fuerte por mostrar su esencia y autenticidad a través de lo que usa, sin miedo, ni restricciones.

«Ella se siente cómoda con este tipo de diseños y lo exalta. No teme a los escotes, usa muchas pañoletas, cuellos altos y accesorios protagonistas en su cuello, que decora con piezas bastante llamativas, aprovechando el corte de su pelo», destaca Villota.

Sobre la elección de Diego Guarnizo como su diseñador, Juan Carlos Giraldo, quien también es creativo de la moda, la señaló de muy acertada, pues al trabajar con comunidades de artesanos, el mensaje, no solo para Colombia sino a nivel internacional, sería contundente y de mucho apoyo al mercado nacional.

«Me parece que una primera dama debería vestirse siempre de diseñadores y marcas colombianas. Esperemos que ella recupere ese rol de las primeras damas de ser visibles dentro de su trabajo y también de marcar estilos, como Nora Puyana, con esa elegancia clásica; después Lina Moreno, con una elegancia muy sencilla, pero también muy fiel a su estilo, muy adecuada, muy señora; y ‘Tutina’ de Santos, sumamente sofisticada. Aunque la última es perfectamente olvidable, nunca acertó con su estilo ni con su figura».

Para otros importantes exponentes de la moda colombiana ante el mundo, como el diseñador caleño Andrés Otálora, quien ha vestido a Alcocer en varias ocasiones, ella es sin duda, una de las primeras en romper con el estereotipo de las damas acartonadas.

«Verónica es una mujer auténtica en su ser y su vestir, tiene un look muy fresco y contemporáneo. Pero no le teme al color o a los estampados y de vez en cuando, se arriesga con propuestas de vestuario no convencionales. La moda para ella es representación y expresión cultural que se nota en la visibilidad que le da a propuestas de vestuario que incluyen elementos artesanales y autóctonos de nuestro país. Es un reflejo de la mujer latina actual, empoderada, alegre y libre».

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com