Entornointeligente.com / TN Internacional Tras el desastre en la catedral de Notre Dame, hay dudas sobre la resistencia de la estructura Se reunirán expertos y arquitectos para analizar la estabilidad del templo, luego del devastador incendio que destruyó parte del ícono parisino.

Prince Julio Cesar

Publicada: 16/04/2019, 07:00 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Especialistas analizan los daños en la Catedral de Notre Dame, tras el desastre (Fuente: Reuter). Luego del arrasador incendio en la catedral de Notre Dame en París, uno de los íconos de la capital francesa, persisten dudas sobre la resistencia de la estructura. El secretario de Estado Interior adelantó que habrá una reunión con expertos y arquitectos para tratar de determinar “si la estructura es estable y si los bomberos pueden aventurarse dentro para seguir con su misión”

El devastador incendio que afectó a uno de los edificios más emblemáticos del mundo duró más de doce horas y se inició en la parte superior de la catedral gótica, destruyendo parte del tejado y su emblemática aguja.

Notre Dame, el día después del drama: así está ahora

El fuego se apagó, pero el corazón de toda París está roto

Si hay algo sobre lo que Francia sabe es sobre reconstrucción: lo adelantó Macron ayer, en la hora más dramática, y los ministros se reúnen para planificar cómo será pic.twitter.com/6VN1EA1F33

— TN – Todo Noticias (@todonoticias) 16 de abril de 2019 Leé también Colapsó la aguja central de la catedral de Notre Dame por el devastador incendio El vocero de los bomberos de París Gabriel Plus anunció que después de un enorme esfuerzo lograron apagar el fuego y que actualmente trabajan en la fase de peritaje. Plus habló de un balance material “dramático”: “todo el tejado está siniestrado, toda la armadura quedó destruida, una parte de la bóveda se derrumbó, la aguja ya no existe”, se lamentó. A pesar del desastre las dos torres emblemáticas se mantuvieron en pie, así como el gran rosetón de la fachada sur.

El vocero de los bomberos ponderó el arduo trabajo en el lugar: dijo que entraron durante la noche “con mucha valentía” en las torres para combatir el incendio desde adentro y “evitar justamente que se derrumbasen”

En tanto que el presidente Emmanuel Macron anunció a los pies de la catedral que la reconstruirán . “Se evitó lo peor”, dijo el mandatario francés, visiblemente emocionado. ” Es nuestra historia , el lugar donde vivimos nuestras guerras y liberaciones, es desde donde parten todas las distancias. Es la catedral de todos los franceses, aún los que nunca estuvieron aquí”. Mientras que el nuevo titular de la Conferencia Episcopal de Francia, Eric de Moulins-Beaufort aclaró que la restauración del edificio llevará “años de obras”.

El fuego quemó la estructura de madera del techo de más de 100 metros de longitud conocido como “el bosque” por el gran número de vigas que se usaron para instalarlo así como la aguja de 93 metros de alto, uno de los símbolos de París

Una de las imágenes más impactantes del incendio en la Catedral de Notre Dame, mientras los bomberos combatían las llamas (Fuente: AFP). La fiscalía abrió una investigación por “destrucción involuntaria” para determinar cómo se inició el fuego, que estaría relacionado con las obras de renovación de la emblemática catedral. Los investigadores descartaron que se hubiera tratado de un atentado y trabajan en la hipótesis de un accidente .

El fuego se habría originado en el techo , tal como dijeron los bomberos. Philippe Villeneuve, el arquitecto jefe que se encuentra al frente de las obras de renovación, dijo al diario Le Parisien que “no había trabajadores en el lugar” cuando se produjo el incendio.

Así quedó la emblemática Catedral, luego del arrasador incendio que duró más de doce horas (Fuente: AFP). La alcaldía de París puso en marcha un operativo para “salvar todas las obras de arte”. La corona de espinas y la túnica de San Luis, dos de las reliquias más importantes, están a buen resguardo, afirmó monseñor Patrick Chauvet, el rector de la catedral

La Fundación del Patrimonio, una organización privada que trabaja por el mantenimiento del patrimonio francés, lanzó una “colecta nacional” para la reconstrucción de la catedral. Mientras que las familias Arnault y Pinault, dos de las más ricas del país, donarán millones de euros para colaborar con la reconstrucción

Leé también El marido de Salma Hayek donará 100 millones de euros para reconstruir la catedral de Notre Dame Por la noche cientos de personas se reunieron para rezar frente a la catedral, algunas en llanto. Se turnaron para cantar y rezar, interrumpiéndose al paso de los camiones de bomberos para aplaudirlos

La construcción de la catedral de Notre Dame se inició en el siglo XI y llevó casi 200 años. Forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1991 y es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de visitantes anuales

Más sobre: Incendio en Notre Dame El CCK se iluminó con los colores de Francia para homenajear a Notre Dame El incendio de la catedral de Notre Dame, en la tapa de los diarios franceses Una periodista argentina estaba en Notre Dame cuando empezó el incendio: “Sonó la alarma en plena misa”

Entornointeligente.com