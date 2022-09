«El discurso del rey», la verdadera historia del padre de Isabel II

Entornointeligente.com /

Colin Firth encarna al príncipe Alberto , duque de York , segundo hijo de Jorge V, desde la etapa temprana de su matrimonio con Isabel ( Helena Bonham Carter ) y el evento que lo marcó para siempre: la desastrosa proclama que dio en 1925 durante la clausura de la Exposición del Imperio Británico en Wembley. Más tarde, por presión de su esposa, él intenta corregir este trastorno del habla al contratar a un excéntrico logopeda australiano, Lionel Logue ( Geoffrey Rush ).

«Una de las cosas más dolorosas de observar sobre Jorge VI es que, si lees lo que escribió, se trata de un hombre con una mente sutil y elegante. Tenía ingenio, un fuerte sentido de la ironía y fue juzgado como tonto porque no podía expresar todo eso», describió Firth a este personaje político en conversación con la BBC . «Había toda una personalidad que era invisible para las personas que lo rodeaban. He leído un poco más sobre los problemas relacionados con la tartamudez desde entonces y eso es común: estamos hablando de personas que tienen mucho que decir y no pueden».

La responsabilidad que estuvo destinada al rey Jorge VI En 1934, el rey Jorge V transmite su habitual mensaje navideño al pueblo británico por medio del sistema de radiodifusión que estaba en auge en ese entones. Allí le explica a Alberto la importancia de la realeza británica como parte de la vida de las familias en todo el país, algo que él tendría que poner en práctica desde que su hermano mayor, David, no parecía tomar importancia de su futura responsabilidad.

El drama biográfico de Tom Hooper ganó el Oscar a la Mejor película. (Paramount Pictures)

Dos años más tarde, el rey muere y Eduardo VIII asciende al trono. El panorama de la realeza se tornó mediático, debido a que iba a casarse con la socialité norteamericana Wallis Simpson . De acuerdo a lo que manda la Iglesia Católica, él no podía contraer matrimonio con esta mujer, después de que ella se divorciara dos veces y sus ex maridos aún siguieran con vida. Por perseguir al amor de su vida, el monarca abdica de su cargo.

Alberto se convierte así en Jorge VI en el momento que ya tenía un matrimonio estable con Isabel y era padre de dos niñas, las princesas Isabel y Margarita. Tras la declaración de guerra de la Alemania nazi en 1939, el rey debe emitir un discurso en nombre del Reino Unido , así que recurre a Lionel para hacer realidad los frutos de su largo entrenamiento del habla que necesitó de métodos poco comunes y una gran fortaleza a nivel mental y emocional.

Margarita e Isabel también son retratadas en el filme durante la etapa de su infancia. (Paramount Pictures)

Lionel Logue fue reconocido con la Real Orden Victoriana por su notable servicio y disposición a la corona, y fue el acompañante del soberano en cada discurso durante la Segunda Guerra Mundial. Los años pasaron y ambos mantuvieron una cercana amistad hasta que el rey británico falleció a causa de un cáncer de pulmón en 1952. La siguiente en ascender en la línea de sucesión fue Isabel II , quien murió el pasado 8 de septiembre a los 95 años en su residencia real de Balmoral.

El discurso del rey , ganadora del premio a la Mejor película en los Oscar, se puede ver en el catálogo de la plataforma HBO Max .

