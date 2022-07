El disco de Johhny Depp y Jeff Beck y otros lanzamientos musicales recientes 

Entornointeligente.com /

«18» Johhny Depp & Jeff Beck Luego de su largo y escandaloso juicio con Amber Heard , Johnny Depp está decidido a pasar página. Y lo hace con 18 , un disco grabado junto al legendario guitarrista Jeff Beck . Sus versiones instrumentales de los clásicos de The Beach Boys «Caroline, No» y «Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)» resultan innecesarias, pero el actor logra levantar el nivel cuando canta sombrías relecturas de «Venus In Furs» (The Velvet Underground), «Let It Be Me» (The Everly Brothers)e «Isolation» (John Lennon). También se anima a presentar las composiciones «Sad Motherfuckin’ Parade» y «This Is a Song For Miss Hedy Lamarr», que revelan otra faceta de su trabajo. Sin embargo, 18 deja sabor a poco.

«Special» Lizzo está de regreso Conquistó a la crítica y al público con el memorable Cuz I Love You (2019), grabó éxitos como «Juice», «Truth Hurts» y «Good as Hell», y ahora está de regreso. «¿Me extrañaste? Estuve encerrada desde 2020, / Hice twerking y smoothies, / Así me curé», dispara al inicio de Special , su nuevo trabajo. A través de canciones optimistas y bailables, la estadounidense continúa con el camino que inició en su trabajo anterior: la búsqueda de la autoaceptación y la esperanza. Y lo logra de la mano de canciones como «About Damn Time» y «2 Be Love (Am I Ready)». Eso sí, también hay espacio para la reflexión y el autoanálisis. «Cuando mi mecanismo de defensa se activa, corro y huyo de lo real», se disculpa en la desgarradora «Coldplay».

bizarrap & quevedo El nuevo triunfo de Bizarrap Era el paso que le faltaba para consolidarse como el productor más popular de la nueva escena argentina. El sábado, Bizarrap logró imponerse al furor en torno a «Running Up That Hill (A Deal With God)», de Kate Bush, y conquistó el número uno de las canciones más escuchadas de Spotify en el mundo. Su colaboración con el rapero español Quevedo era una de las más esperadas por los seguidores del argentino, y tenían sus motivos: la nueva sesión de Bizarrap es un hit instantáneo. Un estribillo irresistible y una melodía pegadiza hacen de esta colaboración una de canciones más populares del momento. A eso hay que agregarle un beat enérgico, ideal para las pistas de bailes. Es un nuevo triunfo para el productor.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com