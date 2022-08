El director Lars von Trier fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson

Entornointeligente.com /

Zentropa agraga que von Trier participará en eventos de prensa limitados para la serie cuando se estrene a finales de este año. The Kingdom Exodus se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Venecia. La plataforma de streaming Mubi anunció en julio que había obtenido los derechos de distribución de la temporada televisiva en América del Norte, Reino Unido e Irlanda, América Latina, Turquía e India.

Informate más Top Gun: Maverick sigue escalando en el ranking de películas más taquilleras El elenco de la nueva temporada incluye a Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny y David Dencik, con Alexander Skarsgård y David Dencik como estrellas invitadas.

Von Trier es bien conocido por una filmografía que no pasa desapercibida con películas aclamadas y controvertidas en igual medida como The House That Jack Built (2018), Nymphomaniac ( 2014), Melancholia (2011) y Dogville (2004). Su musical de 2000 Dancer in the Dark , protagonizada por Bjork , ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com