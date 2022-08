El detalle del pasado de Shakira que ensucia su imagen en plena ruptura con Piqué

Entornointeligente.com /

Beatriz Archidona , presentadora de ' El programa de verano ', daba inicio a 'El club social' con la exclusiva de 'Socialité', gracias a la cual se ha conocido quien es la persona que ocupa el corazón de Gerard Piqué en estos momentos.

Clara Chía, de 23 años, es el nombre de la mujer con la que el futbolista habría comenzado una relación y de la que habían obtenido unas imágenes de los dos juntos en el concierto de Dani Martín.

Tras la visualización de las escenas del concierto, los colaboradores del matinal de Telecinco comentaron que Piqué estaba «entregado» con su nueva pareja e informaron que la joven estaba «muy integrada en la familia» y que llevaban juntos desde «principios de febrero». Es más, según Adriana Dorronsoro, periodista de ‘ El programa de verano ‘, la chica fue el «detonante» de la ruptura y Shakira terminó la relación porque vio que Piqué estaba «encaprichado».

«Cuando empezaron los rumores de la separación, comenzó entre las partes una guerra de imagen. Aquí, la cuestión, según la parte de Piqué, es que siempre ha querido separarse, que la relación estaba rota y que no había infidelidades», comentó Antonio Rossi en ‘ El programa de verano ‘. «Tú ahora apuntas que si esto era o no una infidelidad, ahora habrá que ver cómo siguen filtrando la información porque la parte de Piqué sigue insistiendo de que estaba todo roto y que la chica viene cuando el matrimonio estaba roto. Los dos (Piqué y Shakira ) quieren quedar bien, igual ella no se quería enterar», aseguraba el periodista al resto de compañeros del matinal de Telecinco.

Antonio Rossi, colaborador de ‘El programa de verano’. ※ Telecinco

El recordatorio de Antonio Rossi Sobre las imágenes del concierto, Beatriz Archidona dejó a un lado el beso, para centrarse en otro detalle. «A lo mejor a Shakira le pueden molestar las imágenes, pero yo creo que le molesta más es que conozca al entorno familiar», apuntó la presentadora de ‘ El programa de verano ‘, momento que Antonio Rossi aprovechó para dar un detalle que no dejaría en muy buen lugar a Shakira. «Vamos a ver, recordad que cuando Shakira se viene a Barcelona está con De la Rúa y ya conoce al entorno de Piqué y se va a vivir con De la Rúa, su novio, y comienza una relación con Piqué sin romper con De la Rúa», afirmó Antonio Rossi, que para zanjar el debate se mostró tajante: «Así que aquí que cada uno aguante su vela, que las cosas hay que ponerlas en su sitio».

