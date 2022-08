El deseo de Rosario Prieto para cuando muera (+Video)

Entornointeligente.com /

En los últimos días la primera actriz venezolana, Rosario Prieto abrió su corazón junto al comunicador, Luis Olavarrieta y habló de su último deseo para cuando muera, una petición para todos. En una entrevista para el canal oficial en la red social de YouTube del periodista, la criolla habló un poco sobre su experiencia con la muerte, pues recordemos que hace unos meses, el pasado 25 de junio, sufrió un infarto que por poco y no la cuenta.

Ante esto, no dudó en refleccionar sobre el día que muera, pues a sus 80 años de edad ha sufrido de este infarto y también padece de Parkinson, mismo que fue diagnosticado tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV), el pasado 8 de septiembre del 2021

Su petición fue la siguiente: ‘’No se les ocurra cuando yo me vaya de este plano ponerme ‘Vuela Alto’ porque yo no soy papagayo, ni paloma, ni gabilán, ni nada de esa broma. Qué Dios te reciba en su seno, perfecto pero ‘Vuela Alto’, que angustia y uno volando y volando. Por favor eso es lo único que yo les pido’’.

Al mismo tiempo, dejó claro que ya está de salida y que se tiene que ir, pues es el único viaje que no necesita documentación para llegar. ‘’El día que me vaya quiero que me recuerden como soy, imperfecta… Gracias por tanto amor’’, finalizó.

