El desamor inspiró a Katherine Coll para lanzar su nuevo tema «Baila»

Entornointeligente.com /

La cantautora venezolana Katherine Coll estrena «Baila», su nuevo sencillo afro beat/pop, que narra la historia de un amor que le rompió el corazón, pero que no le quitó las ganas de seguir adelante. El video de esta canción, dirigido por Miguel Mardeni, ya se puede ver en las distintas plataformas digitales: Spotify, apple music, deezer, itunes, youtube y shazam, entre otras.

El video de «Baila» se grabó en la ciudad de Caracas y contó con la participación de bailarines, actores, actrices y extras, quienes le imprimieron esa sabrosura y energía al material audiovisual. El guión de este clip fue de Miguel Mardeni, Alfredo López y Katherine Coll. La producción del tema estuvo a cargo de Alfredo López y William Velásquez.

Katherine Coll ha grabado además, temas como «Todo está bien» (latino-salsa brava) y «Aguakte» (Latin jazz) producido por Alfredo Naranjo. Su evolución como cantante ha sido enriquecedora, pues le gusta experimentar y atreverse a cantar géneros que normalmente no interpreta. «Tengo mucho que ofrecer y un género no es suficiente», la música es muy amplia y hermosa y yo solo hago lo que ella me inspira», dijo Coll.

La artista venezolana llegó hace poco al país, después de haber pasado una larga temporada en los Estados Unidos, en donde participó en un Jamming organizado por el estudio de grabación RebelEleven, ganando el premio al mejor performance, obteniendo así la posibilidad de grabar un tema en el prestigioso estudio. De igual manera, durante su viaje, también compuso temas con otros artistas y cantó sus temas propios en la Organización Internacional de Artistas llamada Sofar.

A pesar de estar totalmente enfocada en la música, Katherine Coll no piensa abandonar la actuación en su vida, pues considera que las artes la han hecho una artista más integral. Entre sus trabajos como actriz destacan: «La pequeña Simona», obra que por cierto, está nominada para el premio Isaac Chocrón del 2021; «Sueño de una noche de verano», «Rey Liar y «Medida por Medida» de Shakespeare y La Canción de Caracas junto a la Orquesta Sinfónica Ayacucho dirigida por Elisa Vegas, entre otras. Katherine Coll actualmente trabaja en «Salvoconducto», un monologo en donde canta y actúa, dirigido por Federico Pacanins.

Más de la artista…

Katherine Coll desde que tiene uso de razón ha estado ligada al arte, pues desde chiquita, canta, compone y baila. Sus padres detectaron este talento a temprana edad y empezaron a cultivarlo llevándola a clases de música. Cuando se viene a Caracas a estudiar Comunicación Social, se topa con Federico Pacanins, director, guionista, dramaturgo y fue allí cuando se dejó seducir por el mundo del teatro y los musicales. «A partir de ese momento, mi carrera como artista comenzó a desarrollarse profesionalmente y en el 2018 nace Katherine Coll con su propuesta como solista», afirmó la artista.

Si deseas obtener más información de la artista, conéctate a su instagram: @katherinecoll_

Disfruta del tema aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DSlGYehSYbM

Nota de Prensa

LINK ORIGINAL: Vida y Arte

Entornointeligente.com