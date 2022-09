El desagradable apodo que los empleados de buckingham le pusieron a Meghan Markle según el Nuevo Libro

Entornointeligente.com /

Según un nuevo libro «bomba» escrito por el personal de Meghan Markle y el Príncipe Harry, Markle era una «sociópata narcisista» que estaba planeando su salida real desde el principio. Según aseguran múltiples informaciones, miembros del Staff que trabajó para Meghan Markle y el príncipe Harry, acuñaron el epíteto de la Duquesa de Sussex, según un informe en The Sun citando excepciones del tomo explosivo, según fuentes que recibió el autor Valentine Low, que escribió «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown».

Dicho libro, explica en detalles el mal comportamiento que tuvo la pareja real antes de renunciar a sus deberes reales en el año 2020.

«Todo el mundo sabía que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que quería ser feliz «, comentó un ex empleado de la pareja. « Quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día» , agregó el empleado. Muchos otros empleados aseguran que ha sido engañados por los Sussex. El libro también afirma que trabajar para la pareja fue tan difícil y complicado que algunos trabajadores se refirieron a sí mismos como el «Club de Sobrevivientes de Sussex».

The Post informó que Meghan había presentado a Netflix un proyecto en 2018, cuando todavía era una real trabajadora. Harry afirmó que no pensaron en asociarse con el servicio de streaming hasta que abandonaran sus labores reales.

