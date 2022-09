El desafío nuestro de cada día: ¿podés resolver el acertijo del martes?

Entornointeligente.com /

Desafío de hoy: Muebles escondidos Encuentra los nombres de 7 muebles de la casa escondidos en el siguiente texto. Pueden estar compuestos por palabras contiguas o partes de ellas:

Hermes arrancó sin esperar. Mario se apuró cuando vio la cara que puso Facundo. Estaban corriendo para no llegar tarde a la prueba del coro pero fue inútil. ¿Cómo darían la prueba? ¿Tendrían éxito si llamaban para disculparse?

¡Alerta de spoiler!

Solución : Her mes a rrancó sin esper ar. Mario se apuró cuando vio la cara que pu so Fa cundo. Estaban corriendo para no llegar tarde a la prueba del co ro pero fue inútil. ¿ Cómo da rían la prueba? ¿Tendrían éxito si lla maban para disculparse?

