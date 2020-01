El delantero “Chispa” Novoa jugará la temporada 2020 con el Monagas SC

Entornointeligente.com /

Prensa MSC.- La junta directiva del Monagas Sport Club, presidida por Nicolás Fernández, dio a conocer la contratación del atacante Cristian “Chispa” Novoa, con la intención de fortalecer el ataque de cara a la Temporada 2020 del fútbol profesional venezolano.

El caraqueño de 28 años viene de jugar en el Indy Eleven de la USL Championship norteamericana, donde disputó 503 minutos en 11 compromisos, seis de ellos como titular, anotando un gol y avanzando hasta la final en la que su antiguo club cayó 1-3 en prórroga frente a Louisville City.

“Estoy agradecido con la bienvenida tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico y la junta directiva. Contento de unirme a un club que viene haciendo las cosas bien en los últimos años, los resultados lo demuestran. Espero contribuir a que el club siga creciendo y logrando objetivos” , declaró el futbolista en su primera entrevista como azulgrana.

De igual forma, se definió como “un jugador luchador, que trabaja mucho, cien por ciento profesional, que se entrega a la camiseta y que juega para ganar” , al mismo tiempo que añadió sentirse a gusto en sus primeros días como Guerrero del Guarapiche.

“Es un grupo joven, sano, con algunos nombres de experiencia, con algunos me he enfrentado y con otros ya he compartido camerino, así que la primera impresión es positiva. Quiero ponerme en ritmo para poder entrar en carcha” , indicó el futbolista ex Carabobo.

LINK ORIGINAL: Balonazos

