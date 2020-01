El defensor central uruguayo Ignacio González se incorporó al Zamora FC

Entornointeligente.com /

Por José Borjas.- En los días previos al inicio de la Temporada 2020 en el FUTVE continúan las altas para Zamora Fútbol Club, en esta ocasión se trata de una figura ya conocida en la institución barinesa, es el caso del defensor central, Ignacio González quien regresa al plantel por un año a reforzar la zaga del tetracampeón del fútbol nacional.

“Estoy contento por volver, estos meses fuera del equipo lo eché de menos, no voy a mentir. Se terminó de dar esto de la vuelta, siempre estuve en contacto con los dirigentes. Fue para el mes de diciembre en que me hicieron saber que el profesor Rey (José Manuel) estaba interesado en que yo viniera a aportar y tomé una decisión familia como ha sido siempre. Estoy de regreso para asumir los retos del club como lo es pelear el torneo local e igualmente, ir a competir en una nueva oportunidad a nivel internacional” , dejó en claro el experimentado futbolista que, con su amplio rodaje y conocimiento del fútbol criollo, significa un plus en los objetivos del plantel.

En lo personal, el celeste hizo énfasis en lo crucial que será la actitud con la que tanto él como sus compañeros encaren la competencia: “Lo primero es meternos en la cabeza que vamos a competir y no solo a participar, porque sencillamente si tomamos esa mentalidad regresaremos rápido. Nos toca un torneo como lo es la Sudamericana, donde no hay mucha chance como la Libertadores, son partidos de ida y vuelta por lo que el margen de especulación es pequeño. Vengo con la convicción de que se nos darán las cosas, si bien hay buena cantidad de nuevos jugadores en mayor número jóvenes, talentosos y que uno tratará de aconsejarlos para que mantengan el enfoque y pienses a futuro” , sostuvo el zurdo.

Por último, González destacó lo que ha sido su puesta a tono para el inicio de su nueva pasantía con el equipo y, al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a la afición de Barinas, con la cual se siente bastante identificado: “Tras las vacaciones, retomé el entrenamiento (por iniciativa propia) pero, claro, nunca será igual trabajar de manera individual que con el equipo, en estos momentos me siento un poco cansado la verdad no estoy tan mal. Falta un poco para estar a la par del grupo, sin embargo, fue de gran ayuda prepararme por mi cuenta. Con la gente que me he cruzado en mi vuelta a la ciudad, me han demostrado el cariño. La entrega y el sacrificio es algo que la gente reconoce”, concluyó el férreo defensor.

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com