El debate parlamentario tras decisión de Valparaíso de postergar «Festival Popular» por dictamen de Contraloría

Entornointeligente.com /

La Municipalidad de Valparaíso informó esta jornada que tanto el Festival Popular, como otras iniciativas culturales, serán postergadas para los meses de octubre y noviembre, en línea con las definiciones de la Contraloría General de la República sobre el rol de los municipios en el proceso constituyente.

El hecho se enmarca en los sumarios que instruyó el órgano contralor a las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal por la realización de actividades municipales informativas sobre el Plebiscito del 4 de septiembre, la Municipalidad de Valparaíso, confirmó la postergación de dichas actividades.

«A siete semanas del Plebiscito de salida y a partir de las definiciones de la Contraloría General de la República sobre el rol de los municipios en el proceso constituyente, la Municipalidad de Valparaíso postergó la realización del Festival Popular y de otras iniciativa culturales para los meses de octubre y noviembre del presente año. Este municipio respeta el dictamen del órgano contralor como lo ha hecho durante estos cinco años de gestión «, indica el comunicado.

Añade que «hacemos un llamado a las organizaciones sociales, comunitarias, culturales, territoriales, de las diversidades y disidencias sexuales, feministas, de pueblos originarios, deportivas, de personas en situación de discapacidad, de personas mayores, de jóvenes, de migrantes y a la comunidad en general de Valparaíso, a organizarse para acceder al contenido de la propuesta de nueva Constitución , con el objetivo de que el próximo 4 de septiembre la ciudad y el país avance en un proceso democrático, a través de un voto informado de todas y todos los porteños y porteñas».

Este anuncio tuvo una serie de reacciones por parte de parlamentarios de la zona, como de otras regiones, por ejemplo, el diputado, Andrés Celis (RN), sostuvo que «el alcalde Jorge Sharp tiene un gran sueño y un gran propósito en su vida, que es llegar a ser Presidente de la República y el medio para lograr ese objetivo le da exactamente lo mismo. Y claro, él quiso o quería realizar una serie de festivales constituyentes, otras actividades, otros encuentros, todo con el fin de convencer a la gente que la mejor opción era el Apruebo».

«El quiso desdecirse o retirar esta propuesta o convocatoria para no pasar vergüenza, pero él no lo hace pensando en Valparaíso o pensando en el ahorro del dinero, lo hace porque es evidente que la Contraloría no lo iba a autorizar «, acotó y agregó que «lo único que rescato es que al menos nos vamos a evitar un despilfarro de dinero por parte de un alcalde y municipio, que lo único que le interesa es un proyecto personal».

En la misma línea, el diputado Luis Fernando Sánchez (REP), dijo que «me alegro mucho que el alcalde Sharp finalmente haya recapacitado y bajado el famoso festival por el Apruebo que estaba organizando con recursos públicos desde la Municipalidad de Valparaíso. Era algo impresentable, por eso presenté una denuncia ante la contraloría regional de Valparaíso para que se sancionara a la municipalidad. Seguiremos con estas denuncias, porque no puede ser que se les ocurra que esto es algo legítimo».

Por su parte, el diputado Gaspar Rivas (PDG), indicó que «me parece correcta y acertada la decisión de la municipalidad de suspender el festival popular constituyente, porque en esta época es importante que las municipalidades cumplan con el instructivo de prescindencia que entregó la Contraloría y sobre todo entendiendo que el propio Gobierno ha tenido algunas acusaciones o señalamientos por actitudes que no son acordes con ese deber de prescindencia. Me parece que era lo que había que hacer, no realizar este tipo de actividades y en el caso de pretender hacerlas, suspenderlas».

La diputada Carmen Hertz (PC), expresó que «a mi me parece correcto que la Municipalidad de Valparaíso en función del dictamen de la Contraloría haya postergado el Festival Popular».

Mientras, el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra , señaló que «hay que respetar la autonomía de los gobiernos regionales, pero cuando esto está ligado a un momento político histórico como el que se está viviendo, yo preferiría que se viviera la vida normal y que se ejecutaran acciones que corresponden, para que efectivamente no haya ausencia de parte del gobierno local respecto de la cotidianidad de los habitantes y con ello mantener el normal desarrollo de las actividades culturales que son también necesarias». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com