El debate entre Petro y Hernández se trasladó a las redes sociales

Entornointeligente.com /

El fallo del Tribunal de Bogotá que obligaba a los dos candidatos presidenciales a participar en un debate el jueves, antes de las elecciones no se cumplió. El debate se trasladó a las redes sociales con el intercambio de tuits.

BOGOTÁ — El polémico debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que fue ordenado por un tribunal de Bogotá para cumplir una acción de tutela que garantizara el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas de los aspirantes a la presidencia, no se dio y a escasas horas de la jornada electoral, aún está en el limbo. El único y último debate entre los dos candidatos que se medirán este domingo , 19 de junio para convertirse en el presidente 42 de Colombia que estaba previsto para ayer arrancó muchas horas antes de lo previsto, pero no ante las cámaras, sino que arrancó en las redes sociales. Las redes se convirtieron en el canal oficial para que se conociera que Rodolfo Hernández aceptaba ir al debate, pero siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos, entre estos, que se hiciera en su ciudad de residencia, Bucaramanga, por cuestiones de seguridad .

Ante a la aceptación a regañadientes de Hernández, Petro y sus seguidores respondieron de inmediato, también por redes, que estaban listos para ir a Bucaramanga. El candidato incluso recalcó que aceptaba a las dos periodistas propuestas por Hernández como moderadoras. Hacia el mediodía del jueves, la previa al debate continuó en las instalaciones del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, donde fueron convocados los delegados de las dos campañas para definir las reglas de juego del evento que tendría el mayor rating en la historia de la televisión colombiana. Sin embargo, los asesores de Hernández no aparecieron, pero si los reproches del jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada, contra el ingeniero Hernández. «No hay ninguna voluntad de asistir al debate por parte de Rodolfo Hernández», señaló Prada a los medios que asistieron a cubrir este primer hecho del tan anunciado debate, el cual fue ordenado por un fallo del magistrado Iván Darío Zuluaga, del Tribunal.

También lea ¿Qué pasó con el fallido debate entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Pero el debate previo no terminó allí, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, las periodistas Darcy Quin, Vicky Dávila y Jessika de la Peña respondieron a Gustavo Petro en distintos trinos que ellas no son amigas de Hernández y que aceptaron ser moderadoras, claro está, sin condicionar su tarea periodística. A esto se sumó una comunicación enviada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en la que descalificaba la posición del candidato Rodolfo Hernández, al hacer exigencias a las directivas de RTCV para participar en el debate, luego que había anunciado que no asistiría a ningún debate por considerar que era una perdedera de tiempo. Inclusive, recordó que ya Petro había hecho lo mismo antes de la primera vuelta.

Como confirmación de este mensaje de la Flip, en las redes sociales empezó a circular una foto de una ‘cápsula’ periodística en la que el senador de la República Armando Benedetti -asesor de Petro- dijo a la revista Semana que «Petro no va a debates porque haría crecer a los enanos», a lo que respondieron seguidores de Hernández con otro tuits que indicaba que tras el fallo del Tribunal de Bogotá Petro cambió de parecer. Y cada minuto que pasó antes de la supuesta hora del debate (7:00 pm) siguió creciendo la polarización en las redes, en la que participaron inclusive los dos candidatos y también sus seguidores. En un comunicado de prensa RTVC anunció este jueves que «Hasta el momento, RTVC Sistema de Medios Públicos, no ha recibido de parte de los candidatos a la Presidencia, la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate». No obstante, RTVC ratificó que todo estaba listo para la realización del debate en Bucaramanga, ubicada a unas 10 horas de Bogotá, en las instalaciones del canal institucional regional TRO.

También lea Congresistas de EEUU piden investigar a candidato a la presidencia de Colombia

«Dejo informado al despacho las acciones que adelanté para dar cabal cumplimiento a la sentencia de tutela referida dentro de los términos correspondientes y acatando y respetando al pie de la letra lo resuelto por el despacho. Corresponderá al despacho determinar quién incurrió en desacato conforme a lo dispuesto», resaltó en su intervención.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com