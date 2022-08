El debate entre Daza y Edwards: eventual triunfo del Rechazo, riesgos del gobierno y la figura de Marcel

Entornointeligente.com /

La opción de rechazar la propuesta de nueva Constitución es la favorita de las encuestas, y también de algunos connotados economistas, como Sebastián Edwards y José Luis Daza .

Los expertos participaron este martes del seminario anual de Moneda Asset Management, en el que analizaron la coyuntura política y económica nacional, enfocados en el proceso constituyente y en las reformas del gobierno.

Edwards, profesor de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), criticó que «la parte institucional es muy débil, crea la posibilidad de un archipiélago político en Chile con las autonomías y viola el principio de una persona un voto».

Daza, socio fundador y CEO de QFR Capital Management, destacó que se han tocado «puntos sustanciales» durante el debate constitucional, pero también arremetió contra la propuesta, y señaló que tiene «un problema central con la concepción central de la Constitución».

«Esta Constitución propuesta es caldo de cultivo para que los populistas nos hagan pelear. Esto de enfatizar la raza, las naciones, es un problema enorme. Nos vamos a meter en enormes problemas, nos vamos a pelear. Es lo que hace Trump, es lo que hacen todos los populistas «, alertó el exasesor económico de José Antonio Kast. Y agregó que «el generar la posibilidad de que chilenos todos, iguales, tengamos distinto tratamiento frente a la ley, va a generar un desastre. Esto es extraordinariamente peligroso, destructivo».

«Tomarse un respiro» Pensando en el 5 de septiembre, luego del plebiscito de salida, Edwards planteó que, si gana el Rechazo, el dólar caerá «muy fuertemente». Daza añadió que los mercados leerían el triunfo de dicha opción como «algo positivo», y planteó que «indudablemente algo de lo que ha ocurrido con el peso, además de la intervención del Banco Central, son las encuestas».

Pero, ambos coincidieron en que, hacia adelante, «habría que tomarse un respiro». Edwards planteó que, si gana el Rechazo, «el incentivo del gobierno de iniciar o continuar el proceso es enorme», ya que se dificultaría el programa de gobierno . Sobre el cómo se haga, considera que «a estas alturas no debiéramos enredarnos en eso».

«Lo importante es que gane el Rechazo, y si quieren hacer otra convención, hagamos otra convención . No quiero perder ni un voto por negarme a hacer una convención», afirmó el académico. Agregó que, en su opinión, el acuerdo que firmaron los partidos oficialistas sobre reformas posteriores a un eventual triunfo del Apruebo «tiene muy poca credibilidad», y aseguró que «ahí no tiene ningún apuro». A su juicio, «si gana el Apruebo, todo se va a ralentizar. En cambio, en la parte legislativa van a empezar a empujar, y creo yo que vamos a tener mucho más inestabilidad».

Según Daza, lo que se defina en el plebiscito «es realmente importante porque tiene implicancias para 50, 100 años» . En su opinión, «si gana el Rechazo es un mensaje extraordinariamente importante de Chile. De Chile a los chilenos, a los políticos chilenos, al mundo».

Su recomendación para el 5 de septiembre es clara. «Demos un respiro, analicemos qué es lo que pasó, por qué fracasó la convención , que yo creo que pase lo que pase, ya hay un consenso de que fracasó», dijo, y añadió que «están todas las opciones abiertas en el próximo paso».

Pero recalcó que es importante tener un plazo y no dejar esa arista abierta. «El país ya habló, el país quiere una Constitución, eso está claro, pero hagámosla bien . Hagamos la reflexión, no nos apuremos. Pongamos un plazo. Yo creo que un año desde el momento en que decimos qué es lo que vamos a hacer, es un plazo que a mí me parece razonable «, propuso.

A juicio del economista, «si gana el Rechazo y hacemos una Constitución de verdad moderna, de verdad inclusiva, que promueva la tolerancia, mayor equidad, mayor innovación, va a ser un gran ejemplo para el resto de América Latina».

Dependencia de Marcel Los panelistas también abordaron extensamente la presentación que realizó más temprano el ministro de Hacienda, Mario Marcel , a partir de lo cual analizaron el rol que cumple en el gobierno.

«Su presentación es una fiel demostración de todas las alabanzas que ha recibido en los últimos años. Serio, tecnocrático, responsable», dijo Daza. Pero, también expresó su preocupación. «Mario Marcel en cierta forma representa que hoy somos un país emergente, que hoy somos un país como América Latina. Hoy somos un país que depende de una persona, ya no es más un país que dependía de las instituciones» , planteó.

Alertó que «cuando los países empiezan a depender de que una persona esté en un puesto o no, es un país que está con su base muy debilitada. Y esa es la realidad de Chile. El equilibrio macro que existe en Chile hoy depende enormemente de Mario Marcel».

Edwards coincidió, e incluso dijo, a modo de broma, «que no se vaya de vacaciones». El académico calificó como «realmente muy, muy buena» la exposición del ministro, pero, con cierto lamento, agregó: » If it were only truth » («si solo fuera verdad»).

A su juicio, «Mario Marcel es un economista muy serio, muy bueno, al que no galardonaron como mejor banquero central en forma arbitraria, tenía una base y una razón». Pero, considera que «también refleja las distintas almas de este gobierno», en contraste con el Presidente Boric.

Riesgos del gobierno Edwards enumeró también los riesgos que ve en la actual administración. Primero habló de la reforma tributaria , de cómo el impuesto al patrimonio «va a recaudar muy poco», y alertó que «para hacerla bien teóricamente es una reforma además muy intrusa, porque la verdad es que hay que meterse a los dormitorios de las personas, abrir el cajón de los calcetines o de la ropa interior para mirar si el collar de perlas es de una vuelta o de tres vueltas».

En pensiones , dijo que lo que le parece más grave es que no se habla de las lagunas previsionales. Y advirtió que otra de sus inquietudes es «que le pueden meter mano al portafolio de las AFP, diciendo ‘ahora tienen que comprar mucho más papel del gobierno de Chile’».

Añadió que lo que «de verdad» le preocupa es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, ya que, a su juicio, «pasar a la nueva etapa de un modelo de crecimiento dinámico, en base a conocimiento, en base a la digitalización, requiere seguir teniendo una economía verdaderamente abierta y no caer en las caricaturas absurdas de pensar que todos los empresarios chilenos son rentistas, extractivista, flojos, no quieren innovar».

Recordó que Marcel ya tuvo «un choque» con la Subrei, y recalcó que «es muy importante que se consolide la posición de los adultos y que terminemos con esta idea de que Elon Musk va a producir los Teslas en Tarapacá, en San Pedro de Atacama . Porque esa es la visión de la Subsecretaría» liderada por José Miguel Ahumada.

Para el economista, «el riesgo que corremos es que esta administración gobierne desde el sentimentalismo, la simbología y los símbolos, y no desde el realismo y el pragmatismo», y añadió que «esto de gobernar desde el sentimentalismo nos lleva a seguir empujando el avispero populista».

