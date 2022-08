El día que Thalía rechazó EN VIVO a Shakira y se BURLÓ de su música | VIDEO

Entornointeligente.com /

Dos de las cantantes latinas más exitosas de las últimas décadas son Thalía y Shakira , no obstante, no existe ninguna colaboración entre ambas estrellas musicales, y muchos menos se sabe que haya entre ellas una amistad, sin embargo, es posible que no haya relación alguna, ya que hace unos años la cantante mexicana rechazó en vivo a su colega colombiana y se burló de su música ., lo cual quedó grabado en video y se puede ver al día de hoy

El desplante de la también actriz se dio en un momento en que ambas cantantes estaban en disputa por los primeros lugares de las listas musicales, así que es posible que esta sorpresiva reacción se haya dado, además de que quizá sintió alguna presión por parte del público.

Noticias Relacionadas Así fue como Thalía rechazó en vivo a Shakira y se burló de su música | VIDEO Fue en 1998 cuando Thalía fue invitada especial en un programa de televisión en Brasil, y el momento incómodo ocurrió cuando en vivo una chica del público le preguntó a la artista mexicana qué opinaba sobre Shakira , por lo que su reacción sorprendió, pues aparentemente se burló de la música de la colombiana.

Ante la pregunta en portugués, Thalía cuestionó que era lo que le estaban preguntando sobre Shakira y con algunos gestos, contestó: «¿Shakira? Ella es de rock, ¿no?» , por lo que muchos presentes rieron. El comentario de la mexicana hacia la colombiana concluyó cuando expresó: «Ella es rock, yo hago pop music» .

Debido a la forma en que contestó, muchos consideran que a Thalía no le agradaba mucho la música que producía en aquél entonces Shakira , además de que en esa época ambas se encontraban en las listas de popularidad, por lo que había cierta competencia. Es así que ahora con el paso de los años, quizá la opinión de la cantante mexicana ya cambió, pues además de que la colombiana ya se ha dedicado más al pop, ambas han incursionado en otros géneros.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com