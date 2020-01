El día en que Matías conoció a Dios: el despertar religioso del volante

Entornointeligente.com /

u201cHola, soy Matu00edas Fernu00e1ndez. Acabo de bautizarme con Julito, con Marquitos, con todos los miembros de la iglesia… Asu00ed que los invito a todos a participar, a dar el primer paso de obediencia. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer: seguir a Dios. Es el u00fanico que te da la felicidad y la tranquilidad para llevar una vida felizu201d. Con esas sentidas palabras y con un ejemplar en la mano del Discipulado Bu00edblico, el volante entregaba sus primeras impresiones tras consagrarse al cristianismo, un camino que comenzu00f3 au00f1os antes, y por una cuestiu00f3n legal. Mu00e1s precisamente a fines de 2006. n u201cUn amigo de Matu00edas, Claudio Valenzuela, me llama un du00eda y me dice: u2018Oye, Sotovich, hay un muchacho que tiene dudas con su contrato y necesita que lo asesoren. Es Matu00edas Fernu00e1ndez. u00bfLo puedes ayudar?u2019u201d, recuerda Carlos Soto, expresidente del Sifup. u00c9l y su directiva, en su mayoru00eda cristiana, comenzaron a tener una relaciu00f3n de mucha cercanu00eda con el jugador que, en ese momento, se disponu00eda a partir a Villarreal y que recientemente se habu00eda convertido en el Mejor Jugador de Amu00e9rica. n Soto fue estrechando su vu00ednculo con el volante, quien poco a poco fue interesu00e1ndose por la fe: u201cEstuve en La Calera, y me fui relacionando con su familia muy cariu00f1osamente. Y, en la mayoru00eda de los casos, todo comienza por la conducta. Por ejemplo, me decu00eda u2018no te he escuchado decir un garabatou2019. y eso va llamando la atenciu00f3n y de ahu00ed u00e9l continuu00f3 perseverando, estudiando y dedicu00e1ndose, algo que llevu00f3 tanto a su vida profesional como personalu201d. n Julio Pastu00e9n tambiu00e9n forma parte del cu00edrculo religioso de Matu00edas. El controvertido extesorero del Sifup se transformu00f3 en pastor y fue quien dirigiu00f3 el matrimonio del actual volante de Colo Colo con Alejandra Santibu00e1u00f1ez. Ha sido su guu00eda espiritual, al igual que el de una gran cantidad de futbolistas, como Julio Barroso, Marcos Gonzu00e1lez, David Pizarro, Luis Pedro Figueroa, Justo Villar, entre otros. Sin embargo opta por el silencio a la hora de hablar de su discu00edpulo en la fe: u201cNo tengo nada que decir por la prensa. Muchas graciasu201d. n Pese a que pu00fablicamente se muestra como una persona de muy bajo perfil, el calerano es un lu00edder dentro del camaru00edn. Y asu00ed lo reconocen sus propios compau00f1eros. Vu00edctor Du00e1vila, hoy en Pachuca, revelu00f3 en septiembre pasado su admiraciu00f3n por el 14 de los blancos en una entrevista con La Tercera. u201cTuve el agrado y la oportunidad de conocerlo. Un referente futbolu00edstico, un lu00edder y una persona extraordinariau201d, contu00f3. n Matu00edas tambiu00e9n se transformu00f3 en un lu00edder religioso y hasta su vestimenta cuenta con algunos mensajes de fe. Como por ejemplo, la cu00e9lebre polera con la frase u201cconversa con Diosu201d, inserta en un logo similar al de la marca Converse. n En Mu00e9xico dio un paso mu00e1s y bautizu00f3 al defensa Igor Lichnovsky, a quien ungiu00f3 junto a Pastu00e9n, en una piscina. u201cEl bautismo tiene que ver con un grado de cercanu00eda y confianza. Siempre lo hace un lu00edder, un pastor o alguien cercano. Y asu00ed lo ha hecho Matu00edas. En mi caso, Orlando Mondaca me bautizu00f3u201d, explica Carlos Soto, quien formu00f3 parte del Coquimbo Unido 91, el primer equipo chileno que entru00f3 a la cancha repartiendo biblias. n A diferencia de otros fieles, los futbolistas son un caso aparte, ya que debido a las largas concentraciones y a los partidos es complejo que asistan a un templo, por lo que se congregan en grupos de estudio, donde se analiza la palabra de Dios y se fortalece el hu00e1bito de la oraciu00f3n. En esos encuentros tambiu00e9n se suman las esposas y los hijos de los jugadores. n Una imagen de una de las tantas reuniones de estudio de Matu00edas Fernu00e1ndez junto a familiares, amigos y otros futbolistas como Vu00edctor Du00e1vila y Luis Felipe Gallegos. n La fe y el rendimiento n En octubre de 2017, Claudio Borghi, tu00e9cnico de Fernu00e1ndez en Colo Colo y la Selecciu00f3n, lanzu00f3 una teoru00eda sobre la carrera de su expupilo, atribuyendo su irregular desempeu00f1o a la religiu00f3n. u201cEs obvio que en un momento Mati dijo u2018hasta aquu00ed nomu00e1s llegou2019 y no quiero escalar mu00e1su2019. No su00e9, puede ser algo religioso. Desde que se convirtiu00f3 como que decidiu00f3 quedarse en lo que habu00eda logradou201d, comentu00f3 el Bichi a Las u00daltimas Noticias. n Carlos Soto plantea que esa visiu00f3n, que tambiu00e9n comparten varios hinchas, no es certera. u201cHay una concepciu00f3n errada de eso. Si fuera asu00ed, no hubiese podido jugar 10 au00f1os en Europa. La opiniu00f3n pu00fablica se queda en el rendimiento del u00faltimo au00f1o en Colo Colo, donde era muy joven y tenu00eda poca experiencia. Luego, llega a un medio competitivo, con otra exigencia. Acu00e1 era indiscutido. De igual manera, su carrera ha sido exitosu00edsima. u00c9l siempre me comenta que habu00eda tres jugadores superlativos: Bravo, Vidal y Alexis y despuu00e9s venu00eda el resto, entre los que estaba u00e9lu201d, sostiene. Y apunta: u201cPienso que fuimos egou00edstas con la carrera de Matu00edas internacionalmente. Milan, Fiorentina, Sporting y Villarreal son clubes de primera lu00ednea. Tambiu00e9n estu00e1n la intensidad y la exposiciu00f3n a las lesiones, y los cuerpos son distintos. Eso es un mito. Ademu00e1s, fue titularu00edsimo en la era Bielsa, que fue la u00e9poca en que cambiu00f3 el fu00fatbol chilenou201d. n El psicu00f3logo Enrique Aguayo cree que el rendimiento no estu00e1 relacionado con la religiu00f3n. u201cLas personas pueden ser creyentes o no, pero los rendimientos son por cosas circunstanciales. Puede que en Colo Colo vuelva a su mejor nivel y los que opinan eso despuu00e9s van a opinar otra cosau201d. El profesional cree que u201cla fe es algo bastante personal, pero que lleva a los jugadores por un camino de valores positivosu201d. n El psicu00f3logo, quien conociu00f3 de cerca a Fernu00e1ndez durante toda su etapa formativa, resalta las cualidades humanas del astro. u201cMatu00edas es de los jugadores mu00e1s centrados y mu00e1s maduros que he conocido. Desde chico fue asu00ed. u00c9l es un ejemplo de vida, un jugador austero, de bonita familia, casado con una niu00f1a muy inteligente y estudiosa. Es un modelo a seguiru201d, asegura. n Soto coincide en que la imagen que irradia seru00e1 muy positiva para Colo Colo. u201cu00c9l representa valores que ojalu00e1 mucha gente tuviera. u00c9l puede convivir con todo el mundo. De hecho, su compau00f1ero de pieza siempre fue Arturo Vidal, con quien hasta el du00eda de hoy tiene una gran relaciu00f3nu201d, expresa el expresidente del Sifup. n En sus primeros du00edas en el Monumental, Matu00edas se ha acercado a los jugadores mu00e1s ju00f3venes, a quienes aconseja frecuentemente. Al fin y al cabo, sabe que su labor en el Cacique va mu00e1s allu00e1 de ser simplemente un jugador de fu00fatbol. n”,”post_title”:”El du00eda en que Matu00edas conociu00f3 a Dios”,”post_excerpt”:”A fines de 2006, el volante se acercu00f3 al Sifup en busca de una asesoru00eda legal y ahu00ed Carlos Soto y Julio Pastu00e9n le mostraron el camino de la fe que terminaru00eda marcando su vida.”,

