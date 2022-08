El día después del registro a casa de Trump: Reina la calma en la zona mientras republicanos acusan una persecución política

Entornointeligente.com /

Las inmediaciones de Mar-a-Lago , la residencia en el sureste de Florida del ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), amanecieron este martes en calma, un día después de que fuera objeto de un registro por agentes del FBI.

Frente a la vistosa mansión en la localidad de Palm Beach del ex Mandatario había la mañana de hoy menos de una decena de simpatizantes de Trump con carteles de apoyo y sin que por el momento se observe presencia policial .

La vivienda y club social de cara al Atlántico había sido objeto, la tarde del lunes, de un registro efectuado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) , según anunció el propio ex Mandatario en un comunicado.

«Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI», escribió el republicano, quien agregó que «nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos».

El registro del FBI provocó que un grupo de manifestantes se apostara anoche frente a la vivienda de Trump para expresar su apoyo al ex Presidente, como también lo hizo el gobernador de Florida y su aliado político, el también republicano Ron DeSantis , quien dijo que se trataba de una «escalada» promovida por «adversarios» políticos.

De igual manera, numerosos miembros del Partido Republicano salieron en defensa del ex Mandatario y calificaron el suceso como una persecución política .

«Hasta esta noche, nunca habíamos visto que quienes asumen el poder usen ese poder para perseguir a sus oponentes políticos pasados o futuros», apuntó el senador republicano Marco Rubio en un video publicado tras conocerse el suceso.

En un comunicado difundido tras conocerse la redada, el Comité Nacional Republicano (RNC) denunció que «incontables veces hay ejemplos de Demócratas que se burlan de la ley y abusan del poder impunemente».

«El poder absoluto corrompe de manera absoluta. Los demócratas arman continuamente a la burocracia contra los republicanos . Esta redada es escandalosa. Este abuso de poder debe detenerse y la única forma de hacerlo es eligiendo republicanos en las elecciones de noviembre», sostuvo la presidenta del comité, Ronna McDaniel .

Según adelantó el lunes el diario The New York Times y confirmó el propio Trump, el FBI realizó ayer una búsqueda de documentos oficiales en la residencia de Florida del ex Presidente.

De acuerdo con la versión del Times -uno de los periódicos más críticos con el ex Mandatario- estos documentos incluirían, entre otros, material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo histórico como manda la ley. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com