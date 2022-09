El día después del plebiscito para las encuestas (si gana el Apruebo)

Entornointeligente.com /

El pasado jueves se dio el cierre formal a las campañas de cara al plebiscito que afrontaremos este domingo. Enorme fue el contraste en cuanto a masividad en los actos de cierre, donde el mundo del Apruebo congregó un número significativamente mayor. Este contraste sin duda alguna levanta sospechas acerca de lo que han dicho los estudios de opinión pública de mayor circulación nacional, los que antes del apagón de encuestas dieron por favorita a la opción Rechazo con una ventaja cercana a los 10 puntos. No obstante, ¿qué es lo que pasa si gana el Apruebo? Muchas proyecciones se han realizado pensando en el futuro del Gobierno, del proceso constituyente y de las reformas; sin embargo, ¿qué pasará con las encuestas de opinión pública si el resultado es completamente distinto al predicho?

Hay que señalar que hoy en día tenemos dos modelos en competencia (aunque no se diga): las encuestas de opinión pública vs. los estudios basados en Big Data o Ciencia de Datos. Sin el ánimo de dar una cátedra sobre en qué consiste cada modelo, los estudios basados en Big Data buscan mediante algoritmos o modelamiento matemático predecir nuestra conducta sobre la base de volúmenes enormes de información, controlando por diferentes variables y supuestos en interacciones que ocurren de forma natural. Las encuestas de opinión pública trabajan bajo supuestos menos complejos y con un volumen de datos significativamente menor y con trabajo de campo mediante preguntas directas, sumado a distintas metodologías de muestreo.

Si gana el Rechazo, el modelo sobre la base de encuestas de opinión pública (al menos las de mayor circulación) podrá sobrevivir otro día.

Múltiples estudios sobre la base de Big Data han evidenciado aspectos que hemos podido ver en las calles, como el distanciamiento de los comandos de campaña del votante indeciso y también la movilización/polarización política en Redes Sociales (especialmente Twitter). Asimismo, hay estudios que han predicho un resultado distinto al de las encuestas de opinión pública, donde incluso sería el Apruebo la opción ganadora el próximo 4 de septiembre, con una cifra cercana al 10% de diferencia, reflejando que sin duda existe un enorme contraste entre los modelos en competencia.

El resultado del plebiscito no solo marcará la continuidad o reemplazo de la Constitución de 1980, sino también podría haber cambios en la forma en cómo intentamos conocer acerca del comportamiento de la ciudadanía y sus preferencias políticas. Si gana el Rechazo, el modelo sobre la base de encuestas de opinión pública (al menos las de mayor circulación) podrá sobrevivir otro día. Sin embargo, de ganar el Apruebo, probablemente comencemos a experimentar una nueva era, la era del Big Data, donde los estudios sobre la base de encuestas sean el viejo modelo, el cual podría ir cayendo gradualmente hasta volverse obsoleto (al menos para predecir el comportamiento político).

En concreto, si gana el Apruebo, no hay justificación metodológica que brinde una explicación sensata acerca de una remontada en más de 10 puntos en dos semanas. Hay algunos sondeos que ponen a ambas opciones en el margen de error, por lo que en esos casos podría justificarse. Sin embargo, de ganar el Apruebo, no solo comenzará un nuevo episodio para nuestra democracia, sino también comenzará una nueva etapa en la que buscamos anticiparnos y otorgar respuestas acerca del comportamiento político de la sociedad para tener mayores certezas. Si no es en este plebiscito, tarde o temprano el modelo sobre la base del Big Data terminará reemplazando al de las encuestas de opinión pública. Solo el tiempo y el resultado del próximo plebiscito lo dirán. Lo que está claro es que el domingo sabremos qué modelo de predicción de resultados será el que marque tendencia para los años venideros.

