Entornointeligente.com /

Centro Universitario Regional Este, este miércoles, en Maldonado.

Foto: Natalia Ayala

El CURE fue ocupado y se llevó a cabo el Plenario Nacional de AFFUR en Maldonado, que resolvió apoyar una eventual «huelga universitaria» Publicado el 29 de septiembre de 2022 Maldonado › Educación 2 minutos de lectura Actividades recreativas, charlas y asambleas se desarrollaron en la sede universitaria el miércoles. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Estudiantes, docentes y trabajadores ocuparon durante este miércoles la sede del Centro Universitario Regional Este (CURE) de Maldonado. Entre los reclamos de los representantes locales, se encuentran el aumento de presupuesto para la Universidad de la República y la ausencia de docentes en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF).

A diferencia de otros centros educativos que se ocuparon con anterioridad en el departamento y fueron desalojados por el Ministerio del Interior, la Udelar es un ente autónomo y cogobernado, por tanto, no puede ser desocupado por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante la jornada, en el CURE se realizaron asambleas abiertas de todos los órdenes y se llevaron a cabo actividades recreativas e instancias de reflexión, en las que también participaron sindicatos y estudiantes de otros centros educativos, que se presentaron para manifestar apoyo.

La medida, acompañada de un paro por parte de docentes y funcionarios, fue organizada por el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental (Celga), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) y el Centro de Estudiantes de Educación Física (CEEF). Estudiantes de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales acompañaron desde el martes con asamblea abierta y exhortaron a estudiantes y docentes a no entrar a clases.

Desde la mañana estaba previsto que se llevara a cabo el Plenario Nacional de AFFUR, pero un incidente con la conexión a Internet impidió que la actividad comenzara con normalidad. Roberto de los Santos consideró que «fue algo extraño porque incluso hay una guardia sindical que estaba liquidando sueldos y los servidores del CURE no se apagan por la cantidad de datos que tienen». Solucionado el imprevisto, comenzó la actividad con 50 asistentes de todo el país, que debatieron cómo se continuará con las medidas y resolvieron apoyar una medida de «huelga universitaria» a si llega a un acuerdo a nivel intergremial.

«Pretendemos relativamente poco: que la situación de la Udelar vuelva a ser la que existía en la prepandemia, es decir, en diciembre de 2019, porque la situación económica se restableció, los niveles de recaudación son los habituales y la Universidad sigue pasando por una situación igual a la de la pandemia», expresó Mendiburu Mauro, representante de ADUR.

Camila Quijano, integrante del CEEF, señaló que la idea central en Maldonado fue «generar una instancia de acercamiento entre las partes, traer a los gurises hasta la sede de la Universidad para informarnos entre todos de las razones de las medidas». La estudiante de la Licenciatura en Educación Física dijo que los problemas locales se centran en «la falta de docentes en algunas unidades temáticas», y explicó que se debe a que hubo una reducción de la carga horaria de algunas asignaturas por lo que «los docentes no toman horas porque son muy pocas y no les sirve venir». En relación al estudiantado, planteó que el principal problema es «la falta de presupuesto para becas y pasajes», ya que «hay muchos estudiantes que vienen de otros departamentos y no pueden financiar los boletos».

¿Te interesa la cobertura periodística de Maldonado? Suscribite y recibí el newsletter de Maldonado en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo CURE Maldonado Ocupaciones Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com