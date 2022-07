El cuádruple campeón, Sebastian Vettel, anuncia su retiro de la Fórmula Uno a sus 35 años… Repasa sus potentes razones

Entornointeligente.com /

Bomba en el automovilismo mundial. Sebastian Vettel, cuádruple campeón de la Fórmula Uno, anunció su retiro este jueves.

El alemán de 35 años lo hizo mediante un video en Instagram, en donde explica las razones de su decisión.

» Estoy aquí para anunciar mi retiro de la Fórmula 1 para el final de la temporada 2022 «, empieza diciendo.

Y agrega: «Probablemente debería comenzar con una larga lista de personas a las que agradecer ahora. Pero siento que es importante explicar las razones detrás de mi decisión «.

Vettel continúa: «Me encanta este deporte. Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en la pista, también hay vida fuera de la pista. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos «.

» ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una hermosa mujer. Soy curioso y me fascina la gente hábil. Soy tolerante y creo que todos tienen derechos no importa en lo que crean o cómo luzcan. Soy impaciente. Puedo ser muy enojón. Me gusta el chocolate. Mi color favorito es el azul. Soy optimista y creo que la gente es buena. Tengo otros intereses fuera de la F-1″ .

Finalmente, cierra con que «hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir».

Vettel, hoy en Aston Martin, está en el tercer lugar de máximos ganadores en la F-1 con 53 victorias, tras las 103 de Lewis Hamilton y las 91 de Michael Schumacher. Además, tuvo 122 podios y 57 poles.

