El cruce menos pensado: Alberto Samid vs. Yanina Latorre

Este conflicto encuentra su primer episodio en una declaración de Samid en Radio Nacional Rock , donde expresó que le interesaba contar con la panelista para una fórmula presidencial. A raíz de los comentarios, en LAM, el programa de Angel De Brito donde trabaja Latorre, la panelista afirmó que Samid la llamó y expresó su negativa a la idea.

Informate más Mauricio Macri, contra el Gobierno: «Es un momento muy difícil» https://twitter.com/soyalbertosamid/status/1552654918296616965 Ésta que no se haga los rulos que nadie le ofreció nada. pic.twitter.com/kMP2xtk7fI

— Alberto Samid (@soyalbertosamid) July 28, 2022 Samid no lo dejó pasar y escribió en su Twitter: «Ésta que no se haga los rulos que nadie le ofreció nada» . El mensaje iba en conjunto a una fotografía con la frase «Ni disfrazada de mono acepto la candidatura de Samid», una cita a Latorre en el graph de LAM.

«Le dije que no, de ninguna manera», afirmó la panelista sobre la supuesta propuesta de Samid. El empresario y político comenzó una serie de asociaciones políticas luego de reunirse con Esmeralda Mitre, algo que tampoco tentó a Latorre : «Qué gracioso este hombre. Mirá, no entiendo cómo este señor dice que está hablando conmigo y con Esmeralda. Primero , no hay nadie más alejado de mí en pensamiento que Esmeralda Mitre. Segundo, yo nunca haría política».

LINK ORIGINAL: Ambito

