El Criptoinvierno

Debido al panorama mundial que actualmente estamos viviendo los inversores se han volcado a efectuar transacciones tradiciones y han deja de lado, por el momento su apetito del riesgo, esto se puede observar en las actividades comerciales con las las criptomonedas/criptoactivos, ya que, los inversionistas prefieren despojarse de sus activos más volátiles, de tal manera que, en estas circunstancias se procede a vender los activos más riesgosos con los que cuenta en su cartera.

Son muchos los expertos en la materia que advierten sobre el transitar en los mercados digítales en la estación del «criptoinvierno» .

¿Qué significa el concepto de criptoinvierno?

Este criterio usado por primera vez en 2018, manejado entre inversores hace referencia a cuando se congela el precio de las criptomonedas/criptodivisas y este cae de manera sostenida durante varios meses, es entonces que los expertos hablan y/o pueden hacer uso del término criptoinvierno. En pocas palabras baja sostenida en el precio de las monedas digitales.

El concepto tiene como referente a lo que ocurrió en 2018, cuando el Bitcoin cayó hasta un 80% desde los máximos históricos. Esta criptomoneda en aquel entonces representaba el 40% del valor total de mercado , por lo que, como cabe esperar este desplome sembró el pánico en el mercado de criptomonedas y tuvo como golpe directo que la gran mayoría de las divisas digitales cayeran en picada al unísono y no fue hasta diciembre de 2020 que el Bitcoin, impulsados por una inversión récord por parte de instituciones tradicionales, como los bancos y los grandes fondos de inversión alcanzó aquel récord que rondaba los US$ 20, 000. Desde entonces, el precio subió como la espuma hasta tocar un máximo histórico de US$ 67, 700 en noviembre de 2021.

La caída de la principal divisa electrónica arrastró al resto del mercado de criptomonedas que en este medio aáo negro ha perdido en su conjunto alrededor de US$1.000 millones

Pero el paisaje ha cambiado desde entonces y en los últimos meses el mercado se enfrenta a una caída de los criptoactivos por un periodo prolongado, desde noviembre, el bitcoin acumula una caída de casi 60% a US$ 28, 460, su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

Es entonces que, con el desplome de Bitcoin, que es la más grande y conocida de las criptomonedas/criptodivisas por su valor de mercado, se encendió la alarma al sufrir una fuerte caída que lo llevó a acumular una pérdida de la mitad de su valor en los últimos seis meses. Teniendo un máximo histórico cercano a los US$68.000 por bitcoin en noviembre, se desplomó a US$33.000.

¿Por qué se desplomó el Bitcoin?

Las criptomonedas son un activo de alto riesgo por mucho que haya personas que esperan que en el largo plazo suba el precio y sea un activo de refugio, en Wall Street las acciones de las empresas tecnológicas agrupadas en el índice Nasdaq han bajado, siguiendo una correlación con la caída del Bitcoin, esto es porque tanto, las divisas digitales como las acciones de las empresas tecnológicas les han servido a los inversores «para buscar dinero fácil»; Aunado a esto hay factores que ayudan a acrecentar la incertidumbre sobre el rumbo de la economía mundial, como los confinamientos en Shanghái por la covid-19 y la tensión geopolítica por la guerra en Ucrania. Pero, desde que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) empezó con una serie de medidas entre ellas el alza de las tasas de interés , los inversores se han vuelto cautos y prefieren buscar activos más seguros, tales como: Oro, Bonos del Tesoro o el Dólar.

