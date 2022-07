El crecimiento de las ventas de Microsoft se desacelera por una demanda tibia y dólar fuerte

Entornointeligente.com /

Microsoft Corp. reportó el martes ventas y ganancias trimestrales por debajo de las proyecciones de los analistas, frenado por un dólar más fuerte y una demanda más débil de servicios de computación en la nube, software para computadoras personales y publicidad en sus propiedades en línea.

Los ingresos en el cuarto trimestre, que finalizó el 30 de junio, aumentaron un 12% a US$ 51.900 millones, dijo el martes el fabricante de software en un comunicado. La utilidad neta aumentó a US$16.700 millones , o US$ 2,23 por acción. En promedio, los analistas habían estimado ventas de US$ 52.400 millones y US$ 2,29 por acción en ganancias, según una encuesta de Bloomberg. El crecimiento de los ingresos en los servicios de computación en la nube de Azure se desaceleró al 4 %, una tasa observada de cerca que tampoco cumplió con las predicciones.

El dólar estadounidense en alza, que reduce el valor de las ventas en el extranjero, perjudicó los ingresos y las ganancias en el trimestre, lo que llevó a Microsoft a recortar sus pronósticos a principios de junio. La compañía ha desacelerado la contratación en divisiones como Azure y Office, que fabrica software de productividad para PC.

Las ventas generales aumentaron menos desde septiembre de 2020, con las tasas de crecimiento de Azure continuando a la baja y el mercado más amplio de computadoras personales en camino a una disminución anual. La demanda se desaceleró aún más en las últimas semanas del trimestre de Microsoft, ya que los clientes retrasaron las compras en previsión de una posible recesión mundial, dijo Derrick Wood, analista de Cowen.

«Después del Día de los Caídos, las cosas comenzaron a volverse más lentas y comenzó a escuchar un comportamiento de compra más cauteloso y ciclos de ventas más largos», dijo Wood. Esos vientos en contra pueden afectar el pronóstico de la compañía incluso más que los resultados del último trimestre, dijo, y las tasas de cambio de divisas se han vuelto aún menos favorables desde que Microsoft recortó las proyecciones el mes pasado.

Los analistas pronosticaron que los ingresos de Azure aumentarían un 44%, según una nota de Jefferies. En el tercer trimestre fiscal, la división registró un crecimiento del 46%.

Las acciones de Microsoft cambiaron poco en las negociaciones extendidas luego de conocidos los resultados, después de caer un 2,7% a US$251,90 al cierre en Nueva York. Si bien la acción saltó un 51% en 2021, ha caído un 25% en lo que va del año en medio de una caída en las grandes acciones tecnológicas.

Excluyendo el impacto de la moneda, el crecimiento de Azure fue un 1% más bajo de lo previsto en abril, dijo la directora financiera, Amy Hood, en una entrevista. Aún así, la compañía firmó una cantidad récord de contratos de Azure por valor de más de US$ 100 millones y US$ 1.000 millones, dijo.

Las reservas comerciales, una medida de las ventas futuras a clientes corporativos, fueron «significativamente» mejores de lo que esperaba la compañía, aumentando un 25%, una indicación de que la demanda corporativa de software de Microsoft se mantuvo fuerte en el trimestre. «Hacemos la mayoría de nuestro negocio de reservas comerciales en junio y fue un trimestre récord para nosotros y mucho mejor de lo que habíamos planeado», dijo Hood.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, redujo en junio su pronóstico de ventas y ganancias para el trimestre, culpando al dólar estadounidense más fuerte por un impacto en los ingresos de US$ 460 millones . El gigante del software dijo el martes que los impactos cambiarios fueron aún más pronunciados de lo que proyectó. La guerra en Ucrania hizo que la empresa redujera sus operaciones en Rusia, lo que generó gastos contables de 126 millones de dólares. Además, los cierres de producción de hardware en China y el empeoramiento del mercado de PC afectaron las ventas del software del sistema operativo Windows a los fabricantes de computadoras.

Microsoft también registró US$ 113 millones en indemnizaciones por despidos en el período reciente . A principios de este mes, Microsoft dijo que recortó menos del 1% de su fuerza laboral de 180.000 personas, lo que afectó a grupos como consultoría y soluciones para clientes, pero dijo que planeaba terminar el año fiscal actual con una mayor plantilla. La compañía también eliminó muchos puestos vacantes y redujo la contratación incluso en unidades que fabrican Azure, Windows, Office y software de seguridad. Estas restricciones de contratación continuarán en el futuro previsible, dijo la compañía la semana pasada.

