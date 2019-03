El corte eléctrico paralizó a Mérida

Entornointeligente.com / Un nuevo apagón paralizó al estado Mérida luego de que el servicio eléctrico falló desde la 1:30 pm de este lunes. Sectores como Tovar, El Vigía, Bailadores, Zea, Santa Cruz de Mora y poblaciones del páramo sufrieron la falta del suministro en la región. El nuevo corte de electricidad obligó a comerciantes, bancos, colegios públicos y privados así como a dependencias de la Universidad delos Andes y organismos nacionales a paralizar sus actividades y a ordenar a todo su personal que se retirara a sus casas.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Fallas del servicio de Internet y la caída de la telefonía celular afectaron el funcionamiento de cajeros automáticos y puntos de venta lo que provocó el cierre de comercios.

El transporte público funcionó parcialmente ya que los usuarios no tenían dinero en efectivo disponible lo que obligó a centenares de merideños a regresar a sus casa a pie.

Cerca de las 5:00 pm se informó que algunos sectores comenzaron a recibir electricidad.

