El consumo de té puede mantener alejada la diabetes

No hay «té» en «diabetes» y, según una nueva investigación, el consumo regular del primero puede ayudar a prevenir el riesgo de desarrollar la segunda.

Una nueva investigación presentada en la reunión anual de 2022 de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) ha analizado los datos de casi 20 estudios diferentes que, en conjunto, se basaron en los datos de más de un millón de adultos. La investigación descubrió una relación entre el consumo de té y la reducción de la incidencia de la diabetes de tipo 2; sin embargo, este efecto dependía en gran medida de la cantidad de té que cada participante bebía regularmente.

Los resultados vienen a completar nuestra comprensión de la relación entre el consumo de té y la diabetes de tipo 2 en particular. Anteriormente, explica el equipo, el consumo de té se ha relacionado con posibles beneficios para la salud, como la mejora de la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de desarrollar cáncer.

Una cuestión de cantidad

«Es posible que determinados componentes del té, como los polifenoles, reduzcan los niveles de glucosa en sangre, pero puede ser necesaria una cantidad suficiente de estos compuestos bioactivos para que sean eficaces», especula Xiaying Li, autor principal del trabajo. «También puede explicar por qué no encontramos una asociación entre el consumo de té y la diabetes de tipo 2 en nuestro estudio de cohorte, porque no observamos un mayor consumo de té».

El estudio consistió en una revisión en dos partes de la investigación preexistente. La primera etapa fue un estudio de cohortes que analizó los datos de más de 5.000 adultos a los que se hizo un seguimiento durante un periodo de 12 años. Alrededor de la mitad de los participantes declararon beber té, pero no mostraron ninguna tasa diferente de incidencia de diabetes de tipo 2 entre los bebedores de té y los no bebedores al final del periodo de seguimiento.

La segunda parte de la investigación exploró si la cantidad de té que cada participante bebía regularmente podía tener un efecto sobre los resultados de la diabetes tipo 2. Se agruparon los datos de 19 estudios relativos a la frecuencia de consumo de té y se descubrió que el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 disminuía a medida que aumentaba la cantidad de té que una persona bebía regularmente.

Las personas que bebían de 1 a 3 tazas de té al día tenían un 4% menos de probabilidades de desarrollar diabetes de tipo 2 en comparación con los no bebedores. Los que bebían 4 o más tazas al día reducían su riesgo en un 17%. Este cambio fue consistente en cuanto al género, la ubicación geográfica y el tipo de té consumido (té negro, té verde y té oolong). Por tanto, el equipo cree que algún compuesto o compuestos presentes en todos los tipos de té pueden reducir específicamente el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 en los consumidores habituales de té.

Dicho esto, estos resultados tienen algunas limitaciones. En primer lugar, aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica, lo que significa que la metodología y las conclusiones extraídas en el estudio no fueron verificadas por otros investigadores. En segundo lugar, los datos utilizados se basan en cuestionarios dietéticos autodeclarados, que pueden ser menos fiables que los datos observados directamente y no hacen un seguimiento detallado de los hábitos alimentarios a largo plazo. Por último, los datos no cubrían algunos factores que podrían influir en los resultados del té para la salud, como por ejemplo si los participantes lo tomaban con o sin leche o azúcar.

Es posible, por ejemplo, que la leche aumente los efectos del té en la reducción del riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Al mismo tiempo, algunas investigaciones anteriores han descubierto que la leche puede disminuir la actividad del té que mejora la insulina, lo que podría contrarrestar por completo su capacidad para evitar la diabetes. Otros hábitos o factores psicológicos asociados al consumo de té también podrían haber favorecido el efecto observado.

«Aunque hay que seguir investigando para determinar la dosis exacta y los mecanismos que hay detrás de estas observaciones, nuestros resultados sugieren que beber té es beneficioso para reducir el riesgo de diabetes de tipo 2, pero solo en dosis altas (al menos 4 tazas al día)», concluyó Li.

A pesar de los resultados, el equipo subraya que su estudio es de carácter observacional y no puede, ni debe, utilizarse para demostrar que beber té por sí solo reduce el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, pero sí demuestra de forma fehaciente que el té puede contribuir.

El estudio «Drinking plenty of tea may reduce the risk of developing type 2 diabetes, finds study in over a million adults» (Beber mucho té puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, según un estudio realizado en más de un millón de adultos) se ha presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

