El consejo de Gallardo a Enzo Pérez: “Que Dios te acompañe”

"Que Dios te acompañe, me dijo Gallardo" , aseguró Pérez que le lanzó el DT "millonario", el día que tuvo que ocupar el arco de River en el Monumental, debido al brote de coronavirus que afectó al plantel y que dejó a los cuatro arqueros sin posibilidades de atajar.

El mendocino, en declaraciones televisivas, señaló que el “Muñeco” no le dio “ningún concepto puntual”, y agregó que con quien sí habló mucho fue con el entrenador de arqueros: “Él sí me dijo cómo pararme”.

“Igual no hay que sacarle mérito a mis compañeros que hicieron un trabajo magnífico y a parte hicieron que no le pegaran tanto al arco. Llegaban a tres cuartos de cancha y los chicos se tiraban de cabeza para que no fuera la pelota al arco” , remarcó Enzo Pérez sobre la tarea que hicieron sus compañeros.

enzo perez arquero.mp4 @Libertadores Ese día en especial, River no tuvo jugadores en el banco de suplentes, dado que apenas pudo juntar los 11 que salieron al campo de juego, y además el propio mediocampista arrastraba una molestia que le impedía jugar en su posición.

Pérez, al recordar el 3 a 1 sobre Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, sostuvo que el día anterior habían “practicado un poco, más allá de que no había ningún tipo de confirmación”.

“En la práctica anterior los chicos sobre el final me patearon un poco para agarrarle la medida al arco y ver más o menos con las indicaciones del entrenador de arquero. Obvio que se te hacía enorme porque pateaban y decías esta va afuera y la pelota pegaba en el palo o entraba. Después de ver cómo salió todo y el resultado, la verdad que fue una experiencia linda, pero de antemano estaba muy nervioso y con un poco de sufrimiento”, explicó Enzo Pérez.

Incluso, también contó cuestiones más personales, como los mensajes de sus hijos, quienes le pidieron: “Tratá de que no te hagan goles, tratá de sacarla”, en tono de broma.

