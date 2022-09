El conjunto más bonito para la vuelta al gimnasio es de Born living yoga y está rebajado en Women’Secret

Entornointeligente.com /

Volver a la rutina implica muchas cosas: llegar a casa después de las vacaciones , el cambio de armario , regresar a la oficina y cómo no, retomar nuestra actividad deportiva favorita. Este último puede dar un poco de pereza, por eso -ya sea yoga , running , pilates o incluso zumba – hemos fichado la motivación principal para comenzar a entrenar con ganas.

En Trendencias Las zapatillas ideales para volver al gimnasio son de Adidas y las fichamos por solo 35 euros Se trata de un conjunto de dos piezas firmados por Born Living Yoga , la firma española que no deja de crearnos necesidades deportivas tan ideales como esta (por algo es la favorita de las instagramers ).

El set que podemos comprar por separado si nos apetece, está compuesto por un top de diseño asimétrico con tirante fino doble a un lado y más ancho en el otro en color rojo caoba. Esta pieza está rebajada en Women’Secret por por 29,99 23,99 euros .

Sujetador top Guinza Caoba

PVP en Women’Secret 23,99€ Y luego están los leggins , un diseño de talle alto con » Fit & Feel» que promete un efecto moldeador sin comprometer la movilidad y la comodidad. Además, al igual que el top, el tejido de tacto soft transpira y evita que se pegue el sudor. Lo encontramos con 10 euros de descuento, en concreto por 49,90 39,90 euros.

Legging Guinza Caoba de Born Living Yoga

PVP en Women’Secret 39,90€ Una elección ideal que no queremos dejar escapar porque elegir prendas específicas para el deporte y en lugar de apostar siempre por el low cost puede afectar incluso hasta nuestro rendimiento deportivo (no hay nada que corte más el rollo que una prenda incómoda, que provoque roces o no sea debidamente transpirable).

