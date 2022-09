El confuso gesto de una joven con su amiga vegetariana que se hizo VIRAL

Entornointeligente.com /

Por: Crónica

Esta vez, fue una joven llamada Catalina quien subió a su cuenta personal de Twitter «catasimonovichh» el curioso momento que pasó con su grupo de amigas cuando se juntaron a comer matambre a la pizza (un corte de carne popular en Argentina).

Cuando los grupos de amigos se juntan a comer, a veces resulta difícil ponerse de acuerdo con el menú, ya que cada uno tiene gustos distintos que no suelen coincidir. Con más razón todavía si alguna de las personas no quiere o no puede comer determinado alimento.

Cuál es la anécdota viral que contó la joven en Twitter

«Una amiga hizo matambre a la pizza y considerada le hizo mitad sin jamón para nuestra amiga vegetariana, ¡más buena!», escribió en el tuit. En poco tiempo la publicación se hizo viral y ya cuenta con más de 4 mil retuits y 160 mil «me gusta».

una amiga hizo matambre a la pizza y considerada le hizo mitad sin jamón para nuestra amiga vegetariana, más buena!!!

— ???a (@catasimonovichh) September 18, 2022

