El conflicto que activó Kevin Durant en los Brooklyn Nets y puede revolucionar a toda la NBA

El alero busca quedarse en el equipo y para eso realizó un pedido especial al dueño de la franquicia.

Kevin Durant es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la NBA en la última década. Es más, hace algunas temporadas, supo ser parte de la era ganadora que construyeron los Golden State Warriors junto a Stephen Curry. Tras su salida del equipo, el alero se mudó a los Brooklyn Nets con la intención de armar una franquicia ganadora junto a su amigo Kyrie Irving al que luego se le sumó otra superestrella de la NBA como James Harden . Pero el proyecto no terminó de la manera esperada.

Luego del alejamiento de Harden, con Irving pensando en irse tras no jugar gran parte de la última temporada por no vacunarse contra el COVID-19, ahora es Durant el que quiere salir del equipo, descontento por el futuro que vislumbran los Nets . Según indicó el periodista de The Athletic Shams Charania, el alero habría tenido una reunión el pasado fin de semana con el propietario de la franquicia Joe Tsai , al que le habría dado un ultimátum.

Para quedarse, la organización debería prescindir de los servicios del entrenador Steve Nash , el recordado ex base que fue elegido en dos ocasiones como MVP de la liga, y también se puso sobre la mesa el nombre de Sean Marks, el director general y parte vital en el armado del plantel que hoy dirige el canadiense.

En el artículo que se publicó en el medio estadounidense, se informa que en el cara a cara entre el dueño del equipo y la estrella fue «transparente y profesional». Tras ser barridos en los playoffs de la campaña 2020-2021 por los Milwaukee Bucks, que luego se consagraron como los campeones de la NBA, se detonó una bomba en el vestuario de los Nets. Eso provocó que Harden pidiera ser cambiado (se mudó a los Philadelphia 76ers) y la relación entre el propio Durant e Irving no habría seguido de la mejor forma.

Los reportes de la prensa especializada indican que el N° 7 de Brooklyn está cansado de los cambios de timón que dio el equipo en su construcción con el objetivo de pelear por el título y también pone énfasis en la incompetencia de Nash para liderarlos . Hay que recordar que el hoy entrenador llegó con el aval de las por entonces tres figuras de los Nets en 2020.

En las últimas horas, el propietario Tsai utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura sobre los pasos que ha dado la organización en los últimos tiempos. «Nuestra oficina principal y el cuerpo técnico cuentan con mi apoyo. Tomaremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets» , escribió el empresario chino. ¿Será un anuncio previo del futuro del 12 veces All Star de la NBA?

Hace un mes, Durant habría solicitado ser traspasado y Boston habría sido uno de los equipos que pusieron los ojos en él . Hasta propusieron en un canje por el dos veces campeón de la NBA a una de sus figuras: J aylen Brown más Derrick White y una selección del Draft . Frente a este escenario, Brooklyn pidió a cambio a estos dos jugadores y le sumó en el pedido a Marcus Smart (especialista defensivo y tirador), más selecciones de la lotería y posiblemente otro jugador más para la rotación para hacer efectivo el cambio.

El alero de 33 años está con contrato por las próximas cuatro temporadas en la franquicia de Nueva York y los otros equipos que podrían intentar un mega canje por él serían los mencionados Celtics, Miami Heat o los Toronto Raptors. El alero renovó su vínculo en 2021 con los Nets por una suma de 193 millones de dólares por los siguientes cinco años : 43 millones de ellos en la próxima temporada. Luego, embolsará 46.4 millones (2023/2024); otros 49.9 millones (2024/2025) y 53.3 millones para la 2025/2026, antes de convertirse en agente libre.

