El concejal Alex Díaz se entregará a la justicia para cumplir una pena de 15 días

El concejal y precandidato a la Alcaldía de Machala, Alex Díaz Guamán informó que decidió entregarse a la justicia a las 15:00 de este jueves 4 de agosto, para cumplir una pena privativa de 15 días por el delito de daño moral.

La decisión de cumplir la pena ha sido apoyada por su familia y sus simpatizantes que esperarán su salida para que se inscriba como candidato por el movimiento Construye, lista 25.

«Lo que tenemos que hacer los hombres de bien es dar la cara», dijo Díaz en un video en vivo que realizó la noche del miércoles 4 de agosto, también deberá pagar 50 mil dólares de multa.

«Tengo un riesgo (de participar), porque me notificaron ayer (sábado) de que me quieren inhabilitar como candidato por una sentencia que sacaron en mi contra», señaló el actual concejal de Machala.

La sentencia que condena al concejal de Machala, Álex Díaz Guamán a 15 días de prisión y el pago de 50 mil dólares, es por una contravención que alega la parte acusadora.

Según Díaz, el contratista firmó con el Gad de Machala, en abril de 2021, mismo que no justificaba hacerlo en plena pandemia por el covid-19, cuando las prioridades eran otras como la compra de oxígeno.

El monto del contrato asignado por contratación directa era de 34.000,00 dólares para que se elaboren 300 ordenanzas que nunca se hicieron. Por ello, el concejal, en mayo de 2021, presentó la denuncia ante el Concejo cantonal, que después de un seguimiento y fiscalización, el contrato se dio por terminado de mutuo acuerdo.

Consta que el contratista se quedó con 17 mil dólares (50% del monto del contrato), que hasta la fecha no se ha aprobado ordenanza alguna de dicho contrato. La parte acusadora alega que se ha publicado en redes sociales fotografías y un texto con la palabra inmoral, en referencia al contrato firmado con el Gad de Machala.

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de El Oro, declaró el Abandono del Recurso de Apelación de la Sentencia Condenatoria, interpuesto por el procesado Alex Díaz, a la misma no que no acudió el procesado y tampoco su defensor particular Pedro Granja Ángulo, a la audiencia oral, pública; y, contradictoria.

