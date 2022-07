El comprometedor video del sobrino de Ricky Martin

Entornointeligente.com /

El escándalo por una denuncia de abuso hecha por el sobrino de Ricky Martín en contra del cantante sigue creciendo como la espuma. Luego de que se diera a conocer que el denunciante es alguien de su misma familia muchas son las especulaciones que giran en torno a este caso.

La acusación vino de Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del cantante. Este asegura tuvo una relación íntima con Ricky durante siete meses y que hace dos meses se separaron, pero que el famoso empezó a acosarlo y merodear cerca de su casa en una camioneta.

Tras confirmarse una orden de protección contra Ricky Martin, su hermano, Eric Martin, reveló en un video en redes sociales que la parte acusadora era el joven de 21 años, de quien dijo tiene «problemas mentales» y le restó credibilidad a los señalamientos que ha hecho en contra del interprete de «Fuego de noche, nieve de día».

Ahora se filtró un comprometedor video en el que aparece el sobrino de Ricky Martin en compañía de Erick, hermano del cantante. Estas fuertes imágenes podrían complicar el rumbo del caso. Aunque no está claro de cuándo datan, se cree que fue hace varios años.

Las imágenes mostrarían que la relación entre ellos no siempre fue mala. En redes sociales se especula también sobre si estás le restan credibilidad a sus palabras.

«Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos. Hemos estado luchando toda la vida por eso. Pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54 (de violencia doméstica). No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad», fueron sus palabras. Erick añadió que Dennis se ha alejado de la familia, y que siempre han tratado de apoyarlo.

«Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo», agregó.

Ricky Martin afirmó por su parte que las alegaciones de violencia doméstica y por las que encara una orden de protección son «totalmente falsas», y aseguró que enfrentará dicho proceso «con la responsabilidad» que le caracteriza.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora

Por: Noticias al dia y a la hora Autor: Redacción Noticias al Dia y a la Hora Fecha de publicación: 2022-07-17 05:32:08 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com