El comportamiento sexual compulsivo, ¿en qué afecta y cómo se puede tratar?

Redacción.- Durante años hemos escuchado palabras y expresiones como «ninfomanía»; «adicción al sexo» o «hipersexualidad», entre otras, para hablar de aquellas personas que sufrían de un deseo sexual «excesivo o exacerbado» o una falta de control en sus comportamientos sexuales. Si bien es cierto que estas palabras han tenido cierto recorrido, hoy en día con términos anticuados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó después de mucho trabajo en 2018 la etiqueta «Trastorno por Comportamiento Sexual Compulsivo» (TCSC) para denominar la enfermedad de aquellos pacientes que acuden a consulta con un descontrol en su conducta sexual que no pueden parar.

¿Cómo son estas personas? Los criterios de esta clasificación incluyen a personas que: Han perdido el control de sus conductas.

Se esfuerzan en abandonar los comportamientos sexuales y no pueden dejarlos.

No obtienen placer de estas experiencias. Tienen consecuencias graves en las diferentes áreas de su vida durante más de 6 meses.

La OMS hace referencia a que esta problemática no se explicaría por un juicio moral, es decir, que el simple hecho de que a una persona no le parezca apropiado o moralmente bueno no explicaría que exista una patología clínica y susceptible de diagnóstico.

«El sexo se ha vuelto un ansiolítico para mí. Cada vez que sufro y ya no puedo más, la sexualidad se convierte en mi refugio», me comentaba un paciente de 45 años.

Es habitual observar cómo los pacientes utilizan las conductas sexuales (pornografia, prostitución, chats o webcams sexuales) para regular su mundo afectivo. Cuando los pacientes con estas dificultades no saben gestionar sus emociones acuden al sexo a buscar su serenidad.

Aunque todavía es necesaria más investigacion, el TCSC afecta alrededor de un 10,3 % de varones y al 7 % de mujeres de la población general, según el libro «Conducta sexual compulsiva: Una mirada integral. Guía para profesionales».

Alrededor de un 87 % de los pacientes tiene dificultades con el control del uso de pornografía y entre un 15-20 % conductas sexuales como sexo de pago o infidelidades.

¿En qué afecta a quienes lo sufren? Las personas que padecen estas dificultades pueden ver afectadas las siguientes áreas:

Personales: el modo de pensar y entender la sexualidad está distorsionado y aprece la pérdida de autoestima y confianza en uno mismo, sentimientos de incapacidad, alteración del bienestar espiritual, malestar personal, humillaciones o desprecios, vergüenza, culpa y falta de desarrollo de la identidad personal.

Económicas: pérdida de empleo, gastos de dinero excesivos o improcedentes, chantajes y fraudes.

Interpersonales: rupturas sentimentales, pérdida de confianza de otros, alteración y dificultades en las relaciones interpersonales, daño emocional a otros, aislamiento social, fallos en el cuidado de una persona querida, rupturas matrimonialaes o de pareja y pérdida de amistades.

Médicas: enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales físicamente no saludables, disfunciones cognitivas, psicopatologías, disfunciones sexuales y empeoramiento de la salud.

Otras: problemas legales (denuncias, detenciones), comportamientos irresponsables, renuncia a metas u objetivos importantes, expulsión de organizaciones, asociaciones, etc. y deterioro de la imagen pública.

