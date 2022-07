El complicado mercado crediticio de China se ve sacudido por más retrasos en deudas

Entornointeligente.com /

El mercado crediticio de China ahora muestra estrés casi a diario, ya que el empeoramiento de la crisis inmobiliaria hace añicos las suposiciones sobre los prestatarios seguros e incluso los inversores chinos se vuelven contra los deudores con problemas .

FT: Ciudad china establece fondo de rescate a medida que se extiende un peligroso boicot hipotecario

Los bonos en dólares basura del país están a l borde de mínimos histórico s el jueves, ya que un desarrollador respaldado por el estado buscó demoras en el pago de US$ 1.600 millones en notas en dólares. En otras señales de estrés, la deuda de un constructor privado considerado saludable hace solo unos meses se hundió , mientras que los acreedores rechazaron un plan de reestructuración de la matriz del socio chino de BMW AG.

En conjunto, los incidentes apuntan a un mercado crediticio en una nueva fase de turbulencia a medida que el estrés se propaga de los desarrolladores privados hambrientos de efectivo a los que cuentan con el respaldo del gobierno y las empresas fuera del sector de la vivienda . Los inversionistas chinos que rechazan las condonaciones de la deuda o los planes de reestructuración desfavorables también sugieren una disminución de la confianza en la capacidad de Beijing para lograr un cambio económico rápido.

«El sentimiento en el mercado de alto rendimiento de China se deterioró por la sorprendente extensión de China South City», dijo Ting Meng, estratega senior de crédito para Asia en Australia & New Zealand Banking Group Ltd. «Será un gran desafío para los desarrolladores en el segundo semestre, ya que aún no se ve fondo el sector inmobiliario. Incluso si la industria toca fondo, la recuperación de los bonos HY llevará mucho tiempo y será dolorosa «.

El día comenzó con China South City Holdings Ltd. proponiendo cambios a sus bonos en dólares, incluida la extensión de los vencimientos y el pago del capital en cuotas. Una caída en los valores, que estaban casi a la par hace solo dos meses después de un rescate, ha inquietado a los inversores que habían apostado que sus vínculos estatales ayudarían a aislarlo.

Los precios de las notas en dólares chinos de alto rendimiento, un mercado dominado por los desarrolladores, se han acercado a mínimos históricos esta semana. Si bien los precios de algunos pagarés inmobiliarios subieron el jueves debido a la cobertura de posiciones cortas, los niveles absolutos permanecen en territorio afligido.

La liquidación ha afectado incluso a pares de grado de inversión, incluida China Vanke Co. Otra constructora que anteriormente se consideraba relativamente segura, Country Garden Holdings Co., vio suspendida brevemente la negociación de uno de sus bonos en yuanes el jueves después de que el valor cayera un 22% a 54 yuanes. El fondo mutuo de mayor rendimiento de China este año se encuentra entre una lista creciente de inversores que reducen la exposición, con los principales desarrolladores como Vanke y Seazen Holdings Co. saliendo de sus diez principales participaciones.

Hubo algo de alivio más tarde en el día.

El organismo de control bancario y de seguros de la nación prometió que los reguladores trabajarán con las autoridades locales para garantizar la entrega de proyectos inmobiliarios, que se han estancado debido a que los desarrolladores se quedaron sin efectivo .

Está pidiendo a los bancos que faciliten la finalización de proyectos inmobiliarios, mientras que China Vanke también pudo vender 3.000 millones de yuanes (US$ 444 millones) de deuda al 3%, en el medio de un rango indicativo. Bonos de Country Garden también saltaron.

