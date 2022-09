Entornointeligente.com /

El colágeno y el Antienvejecimiento

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y representa aproximadamente el 30% de la proteína total. Es el componente estructural principal de la piel, los músculos, los huesos, los tendones, los ligamentos y otros tejidos conectivos. Dado que el colágeno está presente en cantidades significativas en todo el cuerpo, cumple una variedad de funciones además de mantener nuestra piel con un aspecto joven al reemplazar y restaurar las células dañadas de la piel, mantener la elasticidad de la piel y promover el crecimiento de nuevas celulas.

Además, protege los órganos delicados del cuerpo como los riñones y fortalece los huesos, tendones y articulaciones para soportar la tensión. La vitamina C es un requisito para la síntesis de colágeno porque el cuerpo no puede formarse, almacenarse o sintetizarse colágeno sin ella.

Cada año, a medida que envejecemos, producimos menos colágeno en nuestra piel, por lo tanto, la tendencia a las arrugas y el adelgazamiento de la piel a medida que envejecemos. Esto explica el reciente aumento de la popularidad de los suplementos de colágeno en nuestras redes sociales. Sin embargo, el tratamiento adecuado podría no ser únicamente las pastillas y los polvos de colágeno que se anuncian.

Dada la gran cantidad de suplementos de colágeno de moda y costosos que se encuentran actualmente en el mercado, es posible que no sepa que existe una amplia variedad de alimentos ricos en colágeno que han demostrado estimular la síntesis de colágeno

Una dieta rica en colágeno aumenta la producción de colágeno y proporciona los elementos básicos necesarios para lograr los objetivos de la piel y retrasar el envejecimiento del fregadero. Aquí hay una lista de alimentos que puede incorporar a su dieta para ayudarlo a reponer sus niveles de colágeno.

1. Bayas

Arándanos, frambuesas, fresas y moras, todas estas frutas son ricas en vitamina C y nutrientes que ayudan al cuerpo a generar colágeno. Una dieta rica en vitamina C es fundamental porque nuestro cuerpo no la produce de forma natural.

2. Brócoli

Otra manera sabrosa, saludable y fácil de incluir vitamina C en nuestra dieta es el brócoli. Una taza de brócoli cocido o crudo contiene la dosis de un día completo de vitamina C, un nutriente esencial para la formación de colágeno. La vitamina C también es necesaria para sintetizar el colágeno y es recomendable evitar el consumo de alimentos ricos en colágeno o suplementos de colágeno con ellos.

3. Las escamas de pescado

, la piel y los huesos son los lugares donde se concentra más el colágeno de pescado. Entonces, si le gusta el pescado, elija un pescado que se comerá entero o en la mayor cantidad posible. Según los informes, el colágeno marino es uno de los colágenos que se absorbe más fácilmente.

4. Claras de huevo

A diferencia de muchos otros productos de origen animal, los huevos no contienen tejidos conectivos, pero sí contienen grandes cantidades de prolina, que es uno de los aminoácidos necesarios para la producción de colágeno.

5. Frijoles

Los frijoles son ricos en proteínas y con frecuencia contienen los aminoácidos necesarios para la síntesis de colágeno. Además, muchos de ellos tienen un alto contenido de cobre, otro nutriente necesario para la producción de colágeno.

6. Anacardos

Si quieres picar algo mientras trabajas tarde en la noche, prueba los anacardos. Estas nueces de relleno contienen zinc y cobre, los cuales ayudan al cuerpo a producir colágeno.

7. Verduras de hoja verde

Todos somos conscientes de la importancia de las verduras de hoja verde en una dieta saludable. Resulta que también pueden proporcionar ventajas estéticas. Contienen clorofila, y consumir clorofila tiende a aumentar el precursor del colágeno en la piel.

8. Pollo Hay una fuerte razón por la que el pollo es la fuente de muchos suplementos de colágeno. Esta carne blanca es rica en colágeno dietético gracias a la abundancia de tejido conectivo que contiene.

