El cohete de la misión Artemis I llega a su plataforma de lanzamiento

En los próximos días, los ingenieros y técnicos configurarán los sistemas en la plataforma para el lanzamiento , que actualmente está previsto para el 29 de agosto a las 8:33 a. m. (ventana de lanzamiento de dos horas). Los equipos han trabajado para refinar las operaciones y los procedimientos y han incorporado las lecciones aprendidas de la campaña de prueba de ensayo general y han actualizado el cronograma de lanzamiento en consecuencia. See more images of the #Artemis I @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft as they arrived at Launch Pad 39B this morning. ???? https://t.co/cTEfEpR4DT pic.twitter.com/MQUci1Tv6Q

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) August 17, 2022 La misión Artemis I de la NASA es la primera prueba integrada de los sistemas de exploración del espacio profundo de la agencia: la nave espacial Orion, el cohete SLS y los sistemas terrestres de apoyo. El lanzamiento de la prueba de vuelo sin tripulación está previsto para no antes del 29 de agosto. Lee también Sigue en vivo: NASA se prepara para el lanzamiento de la misión Artemis I Transmisiones en vivo La NASA realizará transmisiones y conferencias en vivo con motivo del anticipado lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I. El objetivo de la agencia espacial es volver a llevar a seres humanos a la Luna y, por primera vez, a Marte. Estos eventos virtuales buscan exponer las cargas útiles que volarán como parte de la prueba de vuelo Artemis I. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ¡De Perú a la NASA! ?????? La primera tripulación de escolares peruanas del programa Ella es Astronauta, que visitará el Centro Espacial Houston, está comprometida en enseñar lo aprendido en las capacitaciones que recibirá. https://t.co/ioPWUgsKyw ?Por @zophiap pic.twitter.com/HgGTsPeIFK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 (FIN) NASA / MFA Publicado: 17/8/2022

