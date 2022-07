El cobre marca nuevo mínimo en 20 meses por temores a una recesión

Entornointeligente.com /

El cobre cayó a un mínimo de 20 meses debido a que los temores de una recesión mundial afectaron las perspectivas de demanda del metal, visto como un indicador económico debido a su amplia gama de usos.

La materia prima, utilizada en todo, desde cables de alimentación hasta motores eléctricos, cayó hasta un 3% para hundirse por debajo de los US$ 7.000 la tonelada . Los precios han bajado un 35% desde un máximo histórico establecido hace solo cuatro meses cuando los inversores temían que la invasión rusa de Ucrania pudiera interrumpir el suministro en un mercado ya ajustado. El precio futuro del cobre se negociaba a US$ 3,18 por libra en Comex, con una baja de 1%, tras haber alcanzado un mínimo de US$ 3,13 más temprano .

Ahora el enfoque ha cambiado a preocupaciones sobre la demanda y las amenazas se están acumulando. China, que representa la mitad de todo el consumo de cobre, está luchando contra los efectos de los bloqueos de Covid, mientras que Europa está luchando contra una crisis energética. Eso está sucediendo a medida que los bancos centrales de todo el mundo aumentan las tasas de interés para combatir la inflación galopante.

«Desafortunadamente, en este momento tratar de localizar un fondo duro en el cobre está demostrando ser una tarea difícil», dijo por teléfono Phil Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures LLC. «China, las tasas, los temores de recesión y los problemas de la cadena de suministro siguen ahí. Las fichas de dominó están cayendo».

El cobre bajaba un 2,7% a 6.980 dólares la tonelada a las 9:43 a. m. en la Bolsa de Metales de Londres. Ha caído un 28% este año, dirigiéndose a la mayor caída anual desde 2008 , el punto álgido de la crisis financiera. La caída es parte de una liquidación más amplia de los metales industriales, la mayoría de los cuales también retrocedieron el viernes.

Goldman Sachs Group Inc. pronosticó esta semana que el cobre cotizará a $ 6,700 en los próximos tres meses, una rebaja del 22% con respecto a su perspectiva anterior. El banco dijo que un dólar en alza seguirá siendo un obstáculo hasta que desaparezcan los riesgos macroeconómicos.

Rio Tinto Group, un importante proveedor de cobre y la segunda minera más grande del mundo, se sumó a las advertencias sobre la economía global. Dijo que los vientos en contra en China eran «considerables» y que la presión sobre las cadenas de suministro globales debe disminuir significativamente antes de que las presiones inflacionarias se suavicen.

La economía de China creció el último trimestre al ritmo más lento desde que el país fue golpeado por primera vez por la pandemia hace dos años, lo que subraya el impacto de un enfoque Covid-Zero y una restricción inmobiliaria prolongada. Los datos del viernes no mostraron signos de mejora en la caída de la inversión inmobiliaria de China que está minando la confianza en un sector clave para la demanda de metales.

La caída de los precios de los metales también está ejerciendo presión sobre las empresas mineras. Las acciones del productor de cobre Freeport-McMoRan Inc. cayeron un 40% este año, mientras que Rio Tinto, BHP Group y Glencore cayeron en las últimas semanas.

Goldman Sachs advirtió que el aumento de los costos está haciendo que unas 300.000 toneladas de la capacidad mundial de la mina de cobre no sean rentables. La capacidad que era rentable a $6270 la tonelada hace un año ahora no generará dinero a $7500.

En otros metales básicos, el níquel y el zinc cayeron al menos un 1,5% el viernes. Un índice de los seis metales principales de la LME bajó un 23% este año hasta el jueves. Los precios de referencia del acero en EE. UU. han caído un 37 %, mientras que el mineral de hierro ha disminuido un 20 % en Singapur.

