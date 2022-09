El COB impulsará la «ley de promoción al deporte» en Bolivia

Entornointeligente.com /

En Bolivia ya parece normal ver a los atletas de alto rendimiento en diferentes emprendimientos para conseguir recursos económicos para viajar a representar al país, ante la falta de apoyo desde el Estado. Ante esta situación y con la idea de lograr que el deporte pueda contar con un mayor presupuesto, el Comité Olímpico Boliviano (COB) impulsará desde la Cámara de Diputados la aprobación de la «ley de promoción al deporte».

«En los próximos días, el Comité Olímpico lanzará una propuesta de una ‘ley de promoción del deporte’, que está vinculada a este tema de falta de presupuesto», dijo el presidente del COB, Marco Arze.

El titular olímpico aseguró que se conversó con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, sobre esta propuesta de ley.

«Aceptó la propuesta y en los próximos días haremos llegar este proyecto dirigido estrictamente al financiamiento del deporte sobre todo al área del alto rendimiento», explicó.

Para el presidente olímpico, ninguna Ley del Deporte podrá brindar un apoyo real al desarrollo de la actividad física en el país si no se cuenta con el presupuesto suficiente, motivo por el que esta propuesta de ley busca dar una solución a este problema.

«Creo que la Ley del Deporte sea la 2770 o la 804 si no tiene un presupuesto no va a funcionar, por eso se debe atacar el tema de los recursos económicos. Existen varios mecanismos para ver el desarrollo deportivo en los diferentes países y el primer eslabón a salvar siempre es el presupuestario, porque sin dinero no se puede impulsar nada», dijo Arze.

En Bolivia, el Estado no tiene ninguna relación con las federaciones 2014, debido a que a la fecha ninguna ha podido inscribirse al Registro Único Nacional, porque no pueden cumplir con los requisitos de personerías jurídicas actualizadas, entre otros.

Pero para Arze, más allá de que a este tema también se lo tendrá solucionar, lo principal en este momento es lograr contar un mayor presupuesto para el deporte.

«Se debe proponer alguna norma que vincule recursos económicos que permitan hacer una práctica deportiva, fundamentalmente en el alto rendimiento. Se debe contar con un presupuesto que permita una preparación de los atletas en similitud a la mayoría de los países de Sudamérica y del mundo y sólo ahí podríamos exigir resultados», dijo Arze.

Vende wafles para ir a un Mundial

El karateca cruceño Leandro Subirana (19 años) está clasificado para representar al país en el XII Campeonato Mundial Cadete, Junior & U21, que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 30 de octubre, en Turquía, pero, al no contar con los recursos económicos para el viaje, empezó a vender wafles.

Subirana ya envió la solicitud al Viceministerio de Deportes, para conseguir el apoyo desde el programa Prodecom, pero aún no recibió la respuesta.

Con el tiempo en contra, el karateca inició su emprendimiento de vender wafles en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, para así conseguir algo de efectivo que le ayude a cumplir su sueño. Subirana ya sumó logros internacionales: plata en el Panamericano 2015, bronce en el Sudamericano 2016, el primer y segundo lugar en el campeonato Continental SKIF 2017. Se intentó conocer el criterio de la Viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, pero no respondió.

