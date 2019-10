El Clásico: LaLiga recurrirá la fecha del Clásico pero no pedirá cautelares – AS.com

Entornointeligente.com /

La Liga de Fútbol Profesional ha emitido un comunicado oficial en el que responde a Comité de Competición anunciando que recurrirá su resolución, aunque no pedirá medidas cautelares por ello, además de relatar todos los hechos acaecidos hasta la designación de la fecha del Clásico.

El organismo que preside Javier Tebas ha explicado que el motivo principal de la negativa a presentar medidas cautelares se debe a la ” incertidumbre que generaría la tramitación de las mismas en los aficionados al fútbol de España y de todo el mundo “. Además, explica en el comunicado tres razones claras por las que no está de acuerdo con que la fecha para el partido entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou sea el 18 de diciembre.

La primera, porque consideran que ” debería haberse fijado lo antes posible para desvirtuar lo menos posible la clasificación provisional “, razón por la cual consideran que el partido se debería disputar el 4 de diciembre y no el 18 como piden los clubes. Sostienen como segundo argumento que ” no hay ninguna norma que establezca que , tras la suspensión de un partido , sean los clubes los que tengan , mediante acuerdo, la potestad para fijar la nueva fecha “. A su juicio, como tercer motivo explican que ” no es razonable ni legal que se prive a la Liga de la comercialización de los derechos audiovisuales como es la fijación de la fecha de los partidos de las competiciones que comercializa y organiza”.

De esta manera, LaLiga ha anunciado que recurrirá ante el CSD y los tribunales ordinarios el recurso de Comité de Competición que fijó el Clásico para el próximo 18 de diciembre.

