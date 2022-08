El clásico del Clausura volverá a cambiar de fecha: se jugará el 4 de setiembre en el GPC

Entornointeligente.com /

El clásico del Torneo Clausura entre Nacional y Peñarol tiene nueva fecha: se jugará el domingo 4 de setiembre en el Gran Parque Central. En estas horas se hará oficial, confirmó Ovación con fuentes de la Mesa Ejecutiva.

El partido estaba fijado para el 28 de agosto luego de que se trocaran las fechas 4 y 6, con el objetivo de que el clásico se pudiera jugar un domingo y con luz de día para facilitar el operativo del Ministerio del Interior.

La idea inicial era que tanto Peñarol como Nacional jugaran el lunes 22 de agosto, un día después de la final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Peñarol y Benfica, pero Interior recomendó a la Mesa Ejecutiva no hacer jugar a los dos grandes el mismo día. Por eso, y ya con la facilidad de que Nacional no tiene competencia internacional, se resolvió pasar la quinta fecha al fin de semana del 27 y 28 de agosto.

Se espera que este jueves la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publique los detalles de estos cambios.

La fecha entre semana, que quedó postergada por el paro decretado por la Mutual el mes pasado, se fijará en octubre.

La semana pasada el presidente tricolor José Fuentes confirmó que Nacional será local en su estadio y con público de Peñarol . Será el primer clásico con hinchas visitantes desde que el Gran Parque Central fue reinaugurado en 2005.

En 2021 se jugaron dos clásicos (triunfo de Nacional 2-0 por el Apertura y victoria de Peñarol 2-1 por la Sudamericana), pero se disputaron sin público en las tribunas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

