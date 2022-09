El cálido gesto de Liliana Rodríguez con el Puma

Entornointeligente.com /

La actriz y cantante Liliana Rodríguez es la hija mayor del reconocido cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez. La relación entre ellos está bastante tirante desde hace tiempo debido a públicas peleas que han tenido desde que el artista se separó de su madre Lila Morillo y formó familia con Carolina Perez.

Ahora Liliana Rodríguez trabaja como panelista en el programa ‘Sientese quien pueda’ de Univisión y cada vez que se habla del Puma Rodríguez ella se ve obligada a contar como están las cosas entre ellos. Lila Morillo brindó una entrevista hace algunos meses en la que aseguró haber perdonado a su ex y comentó que hará todo lo posible por que se reconcilie con sus hijas mayores.

Cuando al Puma Rodríguez le consultaron sobre un posible acercamiento a Liliana y Lilibeth, el cantante respondió que algún día sucederá pero de forma privada. Lo cierto es que ahora su hija mayor se cansó y le dedicó unas sentidas palabras en la sección ‘Cara a Cara’ de ‘Sientese quien pueda’.

«El Puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa, no porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí, no porque yo soy una basura o alguien que no valga nada. Tú a tu trabajo y yo al mío, esto no se toma personal», comentó Liliana Rodríguez.

Continuar leyendo en Terra

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com