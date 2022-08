El Clan del Golfo decretó un cese unilateral de hostilidades

Entornointeligente.com /

Caracas.- A pocas horas de la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, el Clan del Golfo anunció por medio de un comunicado que decreta un cese unilateral de hostilidades.

«Consecuentes con estas fechas históricas, decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto, a partir del 7 de agosto», expresa el comunicado.

«El 7 de agosto, que esperamos sea el inicio de una era distinta para nuestra atribulada patria, levantaremos todas las medidas extremas que hemos debido ejecutar, como ya lo anunciamos en un comunicado en los días previos», expresó el Estado Mayor de esta organización, que se autodenomina «Autodefensas Gaitanistas de Colombia».

Gustavo Petro, electo como nuevo presidente de la Nación ha incluido al Clan del Golfo como uno de los grupos que harían parte de su estrategia en búsqueda de una «paz total».

Pese a desconocerse los detalles exactos de cómo sería el manejo que el Gobierno entrante le daría a esta organización, se ha hablado de facilitar un sometimiento colectivo y un «acogimiento» sin conceder ningún estatus político.

En el comunicado de cuatro puntos, el Clan del Golfo se refirió al fin del mandato de Iván Duque como un alivio, al manifestar que «por fin termina el régimen del saliente presidente Duque, el cual es representativo de todas las cosas que deben cambiar en un país para el logro de la esquiva paz. No más abusos en contra de la población inerme, no más atentados en contra del liderazgo social, no más condenas a muerte contra nuestra base social, nuestras familias y nuestros combatientes».

La organización asegura que tiene la mejor voluntad de sumarse a «los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección. Creemos que es la mejor decisión para la Colombia olvidada que representamos».

Se espera que el gobierno de Petro responda a esta iniciativa del Clan del Golfo, de hacer un cese de hostilidades unilateral con el fin de sumarse a la denominada «paz total».

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com