El cine y la música lloran por la muerte de Olivia Newton-John

Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te ví y para siempre. Tu Danny, tu John». Estas fueron las palabras que dedicó Danny Zuko a su amada Sandy Olsson, o mejor dicho, John Travolta a Olivia Newton-John, al enterarse de la muerte de su compañera de reparto en ‘Grease’, quien falleció ayer, lunes, en la mañana, a los 73 años.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama», escribió su esposo, John Easterling, quien confirmó su muerte a través de un comunicado publicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.

La también actriz fue diagnosticada en 1992, justo después del lanzamiento de su álbum de grandes éxitos ‘Back to Basics – The Essential Collection 1971-1992’.

Sin embargo, la enfermedad reapareció luego en 2012 y en el año 2017 se expandió a la base de su columna vertebral. Olivia, quien fue sometida a radioterapia, dijo seguir tratamientos naturales y consumir aceite de cannabis para los dolores y sentirse bien.

«No me gusta decir ‘luchar’», dijo una desafiante Newton-John al Channel Seven TV de Australia en septiembre de 2018 después de revelar que le habían diagnosticado por tercera vez. «Me gusta decir ‘ganar’, porque ‘luchar’ genera esa ira e indignación que uno no quiere», agregó.

En el comunicado, su esposo exaltó su «inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal, las cuales continuarán con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer», establecido por ella en Melbourne, bajo su nombre y dedicó gran parte de su tiempo a recaudar fondos para esta institución.

Dama del Imperio Británico

Newton-John fue nombrada a finales de 2019 como ‘Dama’ por el Imperio Británico. «Estoy sumamente emocionada, honrada y no tengo palabras para agradecer el haber sido incluida en este apreciado grupo de mujeres que han recibido este distinguida condecoración antes que yo. Gracias al primer ministro, Boris Johnson, y al comité de honores por recomendarme y, por supuesto, a Su Majestad la Reina por haber aprobado con dignidad el título de Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico», dijo la actriz al ser condecorada.

Brillantina en el cielo «La enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó la compasión», Olivia Newton-John, cantante y actriz Olivia alcanzó la cúspide de su carrera al interpretar junto a John Travolta el recordado musical ‘Grease’, también conocida como ‘Brillantina’ y ‘Vaselina’, filmada en 1978 y ambientada en 1958.

Sin embargo, antes de la película musical, que marcó un antes y un después en el cine de este género y en las tendencias de moda del mundo entero, ella ya acumulaba una serie de éxitos como cantante de música de country y rock suave.

Para la película, la australiana cantó tres de los mayores éxitos de la banda sonora y de su carrera: los duetos ‘You’re The One That I Want’ y ‘Summer Nights’ con Travolta, y su balada en solitario, ‘Hopeless Devoted To You’.

Como dato curioso, se suponía que en la cinta, Sandy, personaje interpretado por Olivia no participaba en el concurso de baile, pero a ella le apetecía tanto que aunque no era una bailarina profesional, como Travolta, se empeñó en hacerlo. Convenció al director Randall Kleiser para que la dejara bailar un poco.

«Si eras joven en los años 1970, recuerdas la portada del disco con Olivia con esa camisa azul, con esos grandes ojos azules mirándote», recordó Travolta en una entrevista con motivo del 40 aniversario de la película, en 2018.

Para interpretar la canción ‘You’re the one that I want’ Olivia, quien cumplió 29 años durante el rodaje, eligió unos pantalones negros tan ajustados que a mitad del baile la cremallera reventó, por lo que tuvieron que coserlos mientras los llevaba, para acabar de rodar la escena.

En 2019 la icónica chaqueta de cuero negro de Olivia utilizó durante la película, se vendió por US$ 243.200 en una subasta de caridad. Pero el comprador, quien se describió a sí mismo como su fan número uno del musical, tenía otras ideas.

«Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos que te aman, aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe sentarse en el armario de un multimillonario por los derechos de fanfarronear en un club de campo», dijo el comprador anónimo en Los Ángeles, en un video publicado en Facebook por Julien’s Auctions, en el cual se ve a la actriz, muy conmovida por el gesto del fanático. «Por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítimo propietario, que eres tú», le dijo el comprador a la estrella, al entregarle su preciado tesoro.

Los productores no tenían mucha fe en el éxito de ‘Grease’: el presupuesto era de casi US$ 6 millones y se rodó en apenas dos meses, pero es una de las películas más taquilleras de su tiempo.

Fotos: AFP

En datos Nacida en Cambridge, Inglaterra en 1948, Newton-John era la menor de tres hermanos.

Nieta del físico ganador del premio Nobel Max Born, emigró a Melbourne, Australia, con su familia cuando tenía cinco años.

Su pasión por la música la llevó a actuar en varios programas de televisión australianos cuando era adolescente, antes de mudarse a Inglaterra en 1960.

