«El ciclismo es como la vida, todos los días hay que lucharla»: Rigoberto Urán en el Tour 2022

Rigoberto Urán, mejor corredor colombiano en la etapa del Tour de Francia de este sábado con final en Mende, afirmó en la meta en el aeródromo que el ciclismo «es como la vida, todos los días hay que lucharla».

«El ciclismo es como la vida, todos los días hay que lucharla y lo más importante es tener ambición, obviamente uno se fija unos resultados a veces no se dan, pero por eso no se puede uno rendir, hay que tirar siempre para adelante», declaró el corredor del Education First, undécimo en la línea de meta y presente en la escapada de una etapa que ganó el australiano Michael Matthews.

«Hoy éramos tres corredores (del equipo) los que estábamos ahí buscando la etapa, y ya vieron,, Alberto (Bettiol) se la jugó muy bien al final, desafortunadamente se pierde una etapa pero lo más importante es intentarlo», añadió Urán, 28º en la general a más de 59 minutos del líder Jonas Vingegaard.

Urán calificó la segunda semana de «muy dura, mucho calor, los Alpes, muy cansado, pero es el Tour de Francia, mucha calidad», y sobre los Pirineos, que se presentan a mediados de la semana que viene afirmó encontrarse «bien, falta ese puntico todavía, pero vamos bien».

¡La palabra del Toro de Urrao! Rigoberto #Urán brindó declaraciones a la prensa tras su labor en la Etapa 14 del #TDFxESPN . 💪🇨🇴 #ESPNCiclismo pic.twitter.com/3gysDfcAI7

— ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 16, 2022

