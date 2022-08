El Chiringuito: «El Real Madrid tiene Vinicius dependencia en ataque»

Entornointeligente.com /

La liga española comenzó y con ella, los candentes debates en el Chiringuito también. La victoria del Real Madrid el domingo (1-2 contra el Almería) y el empate del Barcelona el sábado (0-0 contra el Rayo) fueron lo más comentado en los portales informativos deportivos a nivel internacional.

En la tertulia hablaron de algunos jugadores que destacaron más que otros, como es el caso de Vinicius Jr, quien fue el mejor del Real Madrid, mientras que su compañero de equipo, el francés Aurelien Tchouameni, dejó algunas dudas en su debut oficial como titular.

No fue un partido nada fácil para el Madrid, los goles de Lucas Vazquez y David Alaba sirvieron para remontar el partido en el segundo tiempo. El primer tanto de los blancos llegó gracias a una gran jugada de Vinicius, a quien Edu Aguirre le considera el jugador del ataque de quien el Real Madrid depende más, el host del programa añadió que en su opinión, el brasileño no tiene techo.

La otra cara de la moneda fue el Barcelona de Xavi, los catalanes no pudieron pasar del empate en su debut y comenzaron la Liga dejándose dos puntos por el camino. Los actuales subcampeones lo intentaron de distintas maneras pero no pudieron superar al portero visitante.

En el plató, el confeso madridista, Tomás Roncero, aprovechó para recordar a los culés que se cumplieron dos años de la histórica goleada que el Bayern Munich le endosó al Barcelona en las semifinales de Champions, en el equipo alemán estaban Alaba y Lewandowski, quienes hoy visten los colores de los eternos rivales.

